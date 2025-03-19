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«Мінування» школи у Києві: двоє учнів початкових класів хотіли перевірити реакцію спецслужб

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Мінування» школи у Києві: двоє учнів початкових класів хотіли перевірити реакцію спецслужб
Правоохоронці провели профілактичну бесіду з малолітніми «жартівниками»
фото: Національна поліція України/Facebook

За вчинки своїх дітей дорослим загрожує штраф

Поліцейські встановили двох малолітніх хлопців, які вчора «замінували» школу у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» і посиланням на відділ комунікації поліції Києва

У поліції повідомили, що вчора, 18 березня, близько 13 години до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування учбового закладу Деснянського району.

Поліцейські повідомили керівництво закладу та перевірили будівлю й прилеглу до неї територію – інформація виявилась хибною.  

«У подальшому шляхом розшукових заходів правоохоронці встановили, що неправдивий виклик здійснили учні даної школи, восьми та дев'яти років. Діти пояснили, що хотіли перевірити швидкість реагування на виклик спеціальних служб», – йдеться у повідомленні.

До учбового закладу були запрошені батьки обох «жартівників», відносно яких інспектори склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

За вчинки своїх дітей дорослим загрожує штраф, а з малолітніми правоохоронці провели профілактичну бесіду. 

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі. Повідомляється, що до поліції Києва на спецлінію «102» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби ретельно перевірили приміщення й прилеглу територію, проте вибухівку не виявили.

До слова, Україні потрібно мінімум $37 млрд для того, щоб розмінувати свою територію. 

Теги: батьки поліція штраф замінування діти Київ

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