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Полтава позбулася пам'ятників Пушкіну та Ватутіну (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Полтава позбулася пам'ятників Пушкіну та Ватутіну (фото)
У Полтаві демонтовано пам’ятники Олександру Пушкіну та Миколі Ватутіну
фото: Полтавська міська рада

Тимчасово пам’ятники зберігатимуться на території КП «Декоративні культури»

У Полтаві сьогодні було демонтовано пам'ятники Олександру Пушкіну та Миколі Ватутіну. Про це повідомляє Полтавська міська рада.

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«Працівники КП «Декоративні культури» демонтували пам’ятник-бюст радянському генералу армії Миколі Ватутіну, розташований на вулиці Української повстанської армії, та пам’ятник-погруддя російському поету та письменнику Олександру Пушкіну, розташований у Березовому сквері», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тимчасово пам’ятники зберігатимуться на території КП «Декоративні культури».

Нагадаємо, влада Києва почала розгляд петиції щодо демонтажу пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Монумент розташований у Шевченківському районі столиці. Також Київрада пояснила, чому знести пам’ятник Щорсу дуже складно.

Також в лютому комунальники Києва демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Теги: декомунізація Полтава пам’ятник демонтували влада монумент Київрада

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