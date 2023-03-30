Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 30 березня

Синоптики поперджають про ожеледицю на дорогах

У четвер, 30 березня, небо буде вкрите хмарами, але будуть прояснення. На Сході України та у Запорізькій області очікується мокрий сніг, а вдень ще й дощитиме. На решті території не прогнозують опади. Уночі та вранці на дорогах країни, за виключенням півдня, очікується ожеледиця. Вітер північно-західний, а вдень південно-західний у західному регіоні, швидкістю 7-12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура вночі у східному регіоні та у Запорізькій області коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень – +1-6°. Майже на всій території України стовпчик термометра вночі опуститься до 3-8° морозу, а у світлий час доби підійметься до +4-9°. На крайньому півдні країни вночі температура триматиметься на 0°, а вдень на Прикарпатті температура може зрости до +12°. Своєю чергою, у Карпатах прогнозують вночі -9-14°, а вдень – 1-6° тепла.

Київщина

У регіоні 30 березня опадів не очікується, проте буде хмарно з проясненнями. Уночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, швидкість 7-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Київщині вночі температура становитиме 3-8° морозу. Удень стовпчик термометра підійметься до +4-9°.

У столиці вночі очікують 4-6° морозу, а вдень – +6-8°.