Зелена енергетика в перспективі сприятиме здешевленню електроенергії – голова «Укренерго»

Недоліком зеленої енергетики є те, що вона залежать від погодних умов

Збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії стимулює зниження цін на електроенергію, оскільки сонячна та вітрова енергетика має низькі капітальні та операційні витрати у порівнянні з атомними та тепловими електростанціями.

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Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, зазначивши, що існуючий в Україні стереотип про «високі зелені тарифи» є хибним.

«Способом здешевлення електроенергії для споживачів є якомога більша інтеграція відновлюваних джерел в енергосистему… Насправді, якщо подивитись на собівартість виробленої енергії з різних видів електростанцій, то сонце і вітер, напевно, найдешевші. Якщо взяти капітальні і операційні витрати. І вони ще й з кожним роком стають дешевші, тобто у них є спадна крива вартості технології», - сказав Кудрицький.

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Він пояснив, що недоліком зеленої енергетики є те, що вона залежать від погодних умов і у разі зменшення виробництва її потрібно оперативно балансувати іншими видами генерації.

«Відповідно, в енергосистемі поруч з цими дешевими джерелами енергії має бути щось що їх балансує, підстраховує, якщо вони раптом перестають виробляти. Європейські країни, Америка, Японія віддають перевагу міксу – дешеві відновлювані джерела енергії і дорогі балансуючі потужності», - уточнив керівник «Укренерго».

При цьому він зазначив, що балансуючих потужностей потрібно не багато і вони виконують лише роль підстраховки, а тому в загальній структурі виробництва електроенергії займають невелику частку. «Шлях України полягає в тому, щоб відмовившись від застарілих типів електростанцій і в перспективі замінити їх на мікс, який буде характерний для України», - сказав Кудрицький.

За його словами, країна може підвищувати ефективність роботи існуючих атомних станцій, додавати потужності сонячної та вітрової енергетики, а також швидкоманеврові балансуючі потужності.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.