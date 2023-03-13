Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Зелена енергетика в перспективі сприятиме здешевленню електроенергії – голова «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зелена енергетика в перспективі сприятиме здешевленню електроенергії – голова «Укренерго»
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
фото: n-e-c.energy

Недоліком зеленої енергетики є те, що вона залежать від погодних умов

Збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії стимулює зниження цін на електроенергію, оскільки сонячна та вітрова енергетика має низькі капітальні та операційні витрати у порівнянні з атомними та тепловими електростанціями.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, зазначивши, що існуючий в Україні стереотип про «високі зелені тарифи» є хибним.

«Способом здешевлення електроенергії для споживачів є якомога більша інтеграція відновлюваних джерел в енергосистему… Насправді, якщо подивитись на собівартість виробленої енергії з різних видів електростанцій, то сонце і вітер, напевно, найдешевші. Якщо взяти капітальні і операційні витрати. І вони ще й з кожним роком стають дешевші, тобто у них є спадна крива вартості технології», - сказав Кудрицький.

Він пояснив, що недоліком зеленої енергетики є те, що вона залежать від погодних умов і у разі зменшення виробництва її потрібно оперативно балансувати іншими видами генерації.

«Відповідно, в енергосистемі поруч з цими дешевими джерелами енергії має бути щось що їх балансує, підстраховує, якщо вони раптом перестають виробляти. Європейські країни, Америка, Японія віддають перевагу міксу – дешеві відновлювані джерела енергії і дорогі балансуючі потужності», - уточнив керівник «Укренерго».

При цьому він зазначив, що балансуючих потужностей потрібно не багато і вони виконують лише роль підстраховки, а тому в загальній структурі виробництва електроенергії займають невелику частку. «Шлях України полягає в тому, щоб відмовившись від застарілих типів електростанцій і в перспективі замінити їх на мікс, який буде характерний для України», - сказав Кудрицький.

За його словами, країна може підвищувати ефективність роботи існуючих атомних станцій, додавати потужності сонячної та вітрової енергетики, а також швидкоманеврові балансуючі потужності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Теги: енергетика тарифи технології Україна вітер Укренерго альтернативна енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зелена енергетика має критичні недоплати через дефіцитний тариф «Укренерго» – інвестор
НКРЕКП встановив недостатній тариф на передачу «Укренерго» – інвестор
5 березня, 15:05
Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою
Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з Росією
4 березня, 19:09
США розглядають постачання в Україну зрідженого газу
США розглядають постачання в Україну зрідженого газу
2 березня, 01:15
Російські танки в Молдові
Війна в Молдові? Чи наважиться Росія на цей крок
22 лютого, 09:36
Геннадій Косован, колишній заступник міністра внутрішніх справ Молдови, вважає, що Україна та Молдова мають розробити дорожню карту з реагування на придністровські загрози
«Треба діяти зі спецслужбами України». Ексзаступник глави МВС Молдови про спробу перевороту у країні
15 лютого, 15:00
Держсекретар наголосив, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення
Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу
15 лютого, 11:22
Як позбавити РФ засобів ведення війни – пропозиції від Шмигаля
Як позбавити РФ засобів ведення війни – пропозиції від Шмигаля
15 лютого, 03:24
Франція та Австралія спільно виготовлятимуть снаряди для ЗСУ
Франція та Австралія спільно виготовлятимуть снаряди для ЗСУ
15 лютого, 02:50
Кутовий відбивач РФ у руках міністра оборони України Олексія Резнікова
У небі над Україною літають російські повітряні кулі з відбивачами
14 лютого, 16:04

Новини

Зелена енергетика в перспективі сприятиме здешевленню електроенергії – голова «Укренерго»
Зелена енергетика в перспективі сприятиме здешевленню електроенергії – голова «Укренерго»
ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію на Миколаївщині
ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію на Миколаївщині
У лютому ДТЕК вдвічі збільшив виробництво електроенергії з сонця
У лютому ДТЕК вдвічі збільшив виробництво електроенергії з сонця
Тримаймо енергетичний фронт: в Clear Energy Group підбили підсумки першого року повномасштабної війни
Тримаймо енергетичний фронт: в Clear Energy Group підбили підсумки першого року повномасштабної війни
Позбутись енергетичної залежності від Росії. Євросоюз заснував спеціальний фонд
Позбутись енергетичної залежності від Росії. Євросоюз заснував спеціальний фонд
Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»
Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
11K
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
11K
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
8662
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
7174
Розпухший Кадиров, Путін вчепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)
6038
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту