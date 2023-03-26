Тепло, але з дощами: прогноз погоди на 26 березня

Максимальна температура в неділю становитиме 19° тепла

В Україні сьогодні, 26 березня, погода буде хмарною з проясненнями. Часом дощитиме по всій території країни. Температура коливатиметься від 4° тепла вночі до 19° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Сьогодні часом ітиме дощ у всіх регіонах. У східних і Запорізькій областях та в Криму вночі буде без опадів, удень місцями очікується невеликий дощ.

Вітер переважатиме південно-західний і західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі становитиме 4-9° тепла. Удень прогріється до 10-15° вище нуля, а на сході країни до 19°.

У Карпатах випаде мокрий сніг, температура вночі та вдень становитиме приблизно 0°.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Час від часу дощитиме.

Вітер пануватиме південно-західний та західний, 7-10 м/с.

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Температура в області вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень прогріється до 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 7-9° тепла, удень – 11-13° вище нуля.