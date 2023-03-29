Батумі накрив потужний ураган: деталі (фото, відео)
Відомо про першу жертву стихії
У грузинському Батумі та околицях вирував ураган, який зривав дахи будинків. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Сильний вітер повалив дерева, пошкодив електроопори та автобусні зупинки. Батумі накрило ураганом уперше за кілька років. Пориви вітру сягали 35 м/сек.
Станом на 10 ранку уже відомо про першу жертву стихії. В Аджарії на вулиці Агнешенебелі в Кобулеті велике дерево впало прямісінько на автівку, де в салоні перебувала людина.
Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено.
Від урагану постраждав і порт Батумі: там вітер перевернув транспортні контейнери.
In the resort town of Batumi (Georgia) there’s a raging storm at sea causing destruction in the town. pic.twitter.com/O9tEWXONch— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) March 28, 2023
У службі зв’язків із громадськістю мерії Батумі заявляють, що для ліквідації наслідків негоди залучено всі екстрені служби.
У Самегрело після урагану доведеться відновлювати понад 600 приватних будинків, понад 30 житлових корпусів. Пошкоджено дахи дитячих садків, шкіл, клінік та адміністративних будівель. Без електрики приблизно сто селищ.
У регіоні Імереті знесено дахи у понад 500 будинків. У 135 селах немає електрики, пошкоджено магістральний газопровід, десятки автомобілів понівечені деревами, що впали.
У самому Кутаїсі тисячі абонентів залишилися без води.
Нагадаємо, на початку року у США вирував страшний торнадо, унаслідок якого загинули люди.
Зауважимо, у Києві вирувала негода: столицю засипало снігом та накрило сильним вітром.
Коментарі — 0