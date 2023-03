Батумі накрив потужний ураган: деталі (фото, відео)

У грузинському Батумі та околицях вирував ураган, який зривав дахи будинків. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Сильний вітер повалив дерева, пошкодив електроопори та автобусні зупинки. Батумі накрило ураганом уперше за кілька років. Пориви вітру сягали 35 м/сек.

Станом на 10 ранку уже відомо про першу жертву стихії. В Аджарії на вулиці Агнешенебелі в Кобулеті велике дерево впало прямісінько на автівку, де в салоні перебувала людина.

Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено.

Від урагану постраждав і порт Батумі: там вітер перевернув транспортні контейнери.

In the resort town of Batumi (Georgia) there’s a raging storm at sea causing destruction in the town. pic.twitter.com/O9tEWXONch