Батумі накрив потужний ураган: деталі (фото, відео)

Відомо про першу жертву стихії

У грузинському Батумі та околицях вирував ураган, який зривав дахи будинків. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Сильний вітер повалив дерева, пошкодив електроопори та автобусні зупинки. Батумі накрило ураганом уперше за кілька років. Пориви вітру сягали 35 м/сек.

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Станом на 10 ранку уже відомо про першу жертву стихії. В Аджарії на вулиці Агнешенебелі в Кобулеті велике дерево впало прямісінько на автівку, де в салоні перебувала людина.

У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина фото з відкритих джерел

Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено.

Від урагану постраждав і порт Батумі: там вітер перевернув транспортні контейнери.

In the resort town of Batumi (Georgia) there’s a raging storm at sea causing destruction in the town. pic.twitter.com/O9tEWXONch — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) March 28, 2023

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У службі зв’язків із громадськістю мерії Батумі заявляють, що для ліквідації наслідків негоди залучено всі екстрені служби.

Рятувальники усувають наслідки негоди фото з відкритих джерел

У Самегрело після урагану доведеться відновлювати понад 600 приватних будинків, понад 30 житлових корпусів. Пошкоджено дахи дитячих садків, шкіл, клінік та адміністративних будівель. Без електрики приблизно сто селищ.

У регіоні Імереті знесено дахи у понад 500 будинків. У 135 селах немає електрики, пошкоджено магістральний газопровід, десятки автомобілів понівечені деревами, що впали.

Стихійне лихо у Грузії фото з відкритих джерел

У самому Кутаїсі тисячі абонентів залишилися без води.

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Нагадаємо, на початку року у США вирував страшний торнадо, унаслідок якого загинули люди.

Зауважимо, у Києві вирувала негода: столицю засипало снігом та накрило сильним вітром.