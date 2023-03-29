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Батумі накрив потужний ураган: деталі (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Батумі накрив потужний ураган: деталі (фото, відео)
Негода спричинила чимало наслідків та завдали неабияких збитків
фото з відкритих джерел

Відомо про першу жертву стихії

У грузинському Батумі та околицях вирував ураган, який зривав дахи будинків. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Сильний вітер повалив дерева, пошкодив електроопори та автобусні зупинки. Батумі накрило ураганом уперше за кілька років. Пориви вітру сягали 35 м/сек. 

Станом на 10 ранку уже відомо про першу жертву стихії. В Аджарії на вулиці Агнешенебелі в Кобулеті велике дерево впало прямісінько на автівку, де в салоні перебувала людина.

У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина
У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина
фото з відкритих джерел

Після пошкодження ліній електропередачі частину міста було знеструмлено.
Від урагану постраждав і порт Батумі: там вітер перевернув транспортні контейнери.

У службі зв’язків із громадськістю мерії Батумі заявляють, що для ліквідації наслідків негоди залучено всі екстрені служби.

Рятувальники усувають наслідки негоди
Рятувальники усувають наслідки негоди
фото з відкритих джерел

У Самегрело після урагану доведеться відновлювати понад 600 приватних будинків, понад 30 житлових корпусів. Пошкоджено дахи дитячих садків, шкіл, клінік та адміністративних будівель. Без електрики приблизно сто селищ.

У регіоні Імереті знесено дахи у понад 500 будинків. У 135 селах немає електрики, пошкоджено магістральний газопровід, десятки автомобілів понівечені деревами, що впали.

Стихійне лихо у Грузії
Стихійне лихо у Грузії
фото з відкритих джерел

У самому Кутаїсі тисячі абонентів залишилися без води.

Нагадаємо, на початку року у США вирував страшний торнадо, унаслідок якого загинули люди.

Зауважимо, у Києві вирувала негода: столицю засипало снігом та накрило сильним вітром.

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Теги: Грузія вітер

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