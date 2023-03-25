Україна може стати великим експортером «зеленої» енергії в ЄС – посольство Німеччини

Німеччина завжди мала за мету перехід на відновлювальні джерела енергії

Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництв і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС, повідомила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми знову почали говорити з Україною про те, що вона може бути нашим партнером. Ми робили це й до війни, і дуже хочемо зараз фокусуватися на цій темі. Ми дуже хочемо знайти проєкти, де можна вже зараз почати співпрацювати», – заявила Фельдгузен.

При цьому Фельдгузен мала на увазі «зелену» енергетику та висловила впевненість, що Україна може стати великим експортером такої енергії. Акцент робиться на таких відновлювальних джерелах, як вітер, сонце, а також водень. Це важливо для Німеччини, яка продовжує рухатися шляхом досягнення своїх кліматичних цілей (кліматичної нейтральності до 2045 року, – ред).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як нагадала Фельдгузен, Німеччина завжди мала за мету перехід на відновлювальні джерела енергії, і російська агресія дійсно пришвидшила досягнення цієї мети.

Водночас, визнала дипломатка, Німеччина поки змушена продовжувати використовувати вугілля, навіть дещо більше, ніж планувалося. Це відбувається через припинення імпорту російського газу. Але й без російських енергоносіїв Україна, Німеччина та вся Європа пережили цю зиму, підкреслила Фельдгузен.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику. Також держава має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

Раніше голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус заявляв, що збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково – вдень – здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС. За інформацією ДП «Гарантований покупець», рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%