Хмельничанин встановив рекорд України, відкриваючи пляшки зубами за донати (фото)

Займатись цим чоловік почав випадково, на зубний біль не скаржився. Запевнив, що готовий відкрити зубами навіть тисячу пляшок і таким чином зібрати більше грошей на потреби оборонців

Хмельничанин Олексій Кордзіховський за хвилину відкрив зубами металеві кришки понад пів сотні пляшок, встановивши національний рекорд. За кожну пляшку збирав донати на дрон для ЗСУ.

Про це повідомляє Укрінформ.

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«Олексій Кордзіховський встановив національний рекорд, відкриваючи зубами пляшки з металевими кришками. За хвилину він відкоркував 52 пляшки замість заявлених 30-ти. Раніше рекорду в цій номінації не було», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За хвилину чоловік відкоркував 52 пляшки замість заявлених 30-ти фото: Укрінформ

За її словами, у чоловіка своя методика відкорковування. А для національного рекорду важливо не лише швидкість, а й щоби здоров'ю претендента не зашкодило. Подія відбувалася в місцевому пабі, перед відкорковуванням усі пляшки ретельно перевірили на цілісність.

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«Також ми враховуємо креативність рекорду, аби залучити якомога більше людей і більше донатів на допомогу нашим Збройним силам», – додала Вєтрова.

У Хмельницькому Олексій відомий своєю громадською роботою, а також різносторонніми захопленнями. До повномасштабного вторгнення багато подорожував і вів щоденник мандрівника, захоплюється роуп-джампінгом, рукопашним боєм, народною медициною.

На зібрані під час встановлення рекорду ставки чоловік придбає безпілотник для військових фото: Укрінформ

Чоловік розповів, що на зібрані під час встановлення рекорду ставки придбає безпілотник для військових. На дроні напише ім’я свого молодшого брата Олега, який зник безвісти на війні.

«Ми втратили з Олегом зв'язок із кінця лютого 2022 року, в його день народження. Він брав участь у боях на Запорізькому напрямку. А першого квітня на дзвінок відповів руський солдат, сказав, що телефон взяв у загиблого. Але ми не віримо, може він у полоні, нам досі нічого не відомо про брата. Сподіваємось, що повернеться живим», – сказав Олексій.

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Раніше рекорду в цій номінації не було фото: Укрінформ

Рекордсмен додав, що якось по-особливому не тренувався. Займатись цим почав випадково, на зубний біль не скаржиться. Запевнив, що готовий відкрити зубами навіть тисячу пляшок і таким чином зібрати більше грошей на потреби оборонців.

Нагадаємо, росіяни почали вживати алкоголь рекордними обсягами. Продажі спиртних напоїв у Росії стали рекордними в 2023 році, випливає з даних Федеральної служби з регулювання алкогольного та тютюнового ринків. Без урахування пива та сидру росіяни купили у магазинах 229,5 млн дал (декалітрів) такої продукції. Це на 4,1% більше, ніж у рекордному 2022-му (220,4 млн дал).