Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна

благодійність
Христина Жиренко
glavcom.ua
Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна

Favbet Foundation та Code Club Україна започаткували ініціативу «IT Kids»

Все більше українських дітей опановують основи ІТ завдяки спільним проєктам благодійного фонду Favbet Foundation та Всеукраїнської освітньої ініціативи Code Club Україна. Так нещодавно організації запустили курс з програмування, де сьогодні навчаються 672 дитини.

Всього зараз діє 62 групи, 18 онлайн для дистанційного навчання та 44 офлайн в аудиторіях по всій Україні: Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Донецькій області, Одесі, Полтаві та у Черкасах. Майже третина учнів – діти з сімей військовослужбовців та ВПО.

«Це вже другий проєкт, який ми запускаємо спільно з Code Club Україна. Запит на якісну дитячу освіту в технологічній сфері дуже високий, тому ми будемо поступово збільшувати обсяги навчання, щоби українські діти могли отримувати сучасні знання навіть в умовах війни», – розповідають у Favbet Foundation.

Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна фото 1

Минулого року Favbet Foundation та Code Club Україна започаткували ініціативу «IT Kids» та організували курс програмування «Новий Python», який пройшли 352 дитини. Протягом курсу учні вивчали синтаксис мови та основні бібліотеки, знайомились з основними принципами об’єктно-орієнтованого програмування.

Новий курс засновники проєкту присвятили навчанню ще більш юної аудиторії – дітей 8-11 років. Саме тому для вивчення обрали Scratch – візуальну мову програмування, завдяки якій навіть початківці можуть легко створювати анімації, інтерактивні історії та навіть ігри.

«Наші навчальні програми розробляються айтівцями спеціально для дітей. Мають практичну складову і проводяться в ігровій формі. Всі курси безкоштовні для учнів з моменту заснування ініціативи 9 років тому. Тому для нас дуже важлива підтримка технологічних компаній та організацій. За сприяння Favbet Foundation ми можемо охопити навчанням IT ще більше дітей. Водночас продемонструвати приклад для галузі – соціальної відповідальності у підтримці освітніх проєктів», – поділилась Аліна Щербина, керівниця Code Club Україна.

Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна фото 2

«IT Kids» – частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою «Клуб супергероїв», що розкриває суперздібності українських дітей в освіті та спорті. В межах проєкту вже реалізується кілька освітніх ініціатив, а також відкрито безкоштовні секції з футболу, баскетболу, боксу та боротьби.

Теги: благодійність діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родина львів'ян, у яких народилася сьома дитина
Українка стала бабусею у 105-й раз
Вчора, 06:33
Роман Шворінь любив грати у волейбол, а також кататися на скейті й велосипеді
Загинув у Маріуполі. Згадаймо 14-річного Романа Шворіня
18 березня, 09:00
Кремль поставив перед вчителями завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління»
Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків
12 березня, 15:05
У театрі обіцяють згодом повідомити на що саме кошти буде витрачено
«Конотопська відьма» зібрала 2,3 млн грн. Театр Франка провів другу благодійну виставу
5 березня, 10:35
У рамках гуманітарної місії на Схід прифронтові шпиталі також отримали сучасне устаткування
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання Волонтерська ініціатива
5 березня, 09:19
Олег та Тетяна Кравець загинули внаслідок атаки дронів по Одесі
Удар по Одесі 2 березня: загинуло подружжя військових та їхня дитина
3 березня, 14:20
Нову пам’ятна монета має назву «Батьківське щастя»
Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету
1 березня, 16:04
З врятованими дітьми вже працюють лікарі та психологи
Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей
29 лютого, 14:45
Юрій Риженков зауважив, що наразі пріоритетом для «Метінвесту» підтримання роботи підприємств, навіть якщо це означає, що компанія ледве триматиметься на плаву
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
26 лютого, 14:24

Суспільство

Етнічних росіян в Україні стає все менше. Соціологи зафіксували новий тренд
Етнічних росіян в Україні стає все менше. Соціологи зафіксували новий тренд
Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна
Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна
РФ купує у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні: розвідка відреагувала
РФ купує у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні: розвідка відреагувала
Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений Росією
Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений Росією
ТЦК спростував відео скандального блогера з нібито побиттям чоловіка у Полтаві
ТЦК спростував відео скандального блогера з нібито побиттям чоловіка у Полтаві
Винахідник, який відмовився від карʼєри заради України. Згадаймо Бориса Чубіна
Винахідник, який відмовився від карʼєри заради України. Згадаймо Бориса Чубіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
32K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
18K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
16K
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
11K
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
6528
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені

Новини

Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Сьогодні, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Сьогодні, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41
У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати
Сьогодні, 14:27

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua