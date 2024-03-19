Порноакторка підтримала військових з ампутаціями та розділила мережу на два табори

Акторка разом із пораненими бійцями знялася для благодійного календаря – гроші з його продажу підуть на реабілітацію військових з ампутаціями

Більшість користувачів схвально поставилися до фотосесії, однак є й ті, хто вважає її «приниженням честі та гідності» українських захисників

Акторка фільмів для дорослих родом зі Львівщини Джозефіна Джексон (справжнє ім’я – Юлія Сенюк) разом із пораненими бійцями знялася у фотосесії для благодійного календаря. Гроші з його продажу підуть на фінансування проєкту для реабілітації військових з ампутаціями, але думка користувачів з цього приводу розділилася.

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Для зйомки акторка вбралася у вечірню сукню, а захисники у костюми – згодом її оформлять у вигляді календаря. Кошти від його продажу будуть передані до Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.

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«Чому саме театр і костюми, спитаєте ви? А тому, що ми всі вже бачили наших хлопців у військовій формі, або ж у центрах реабілітації, що є дуже заїждженою і не цікавою темою, тому більшість з вас просто оминає це стороною», – йдеться у дописі Джозефіни.

Акторка наголосила, що перевтілення відкриває військових із зовсім іншої сторони, що дає їм більше впевненості у собі і відчуття самодостатності.

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«Саме такі емоції ми повинні дарувати їм, а не жаль і сльози... Повірте цього всього для них вже більш ніж достатньо. Етап жалю вже давно пройдений, і тепер нам потрібно подарувати їм жагу до життя, залучаючи в такого роду дійства. І я знаю, що їм сподобалось, а це найголовніше», – розповіла вона.

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Думка користувачів з приводу фотосесії розділилася. Дехто вважає, що фото є «приниженням честі та гідності» українських захисників:

Однак переважна більшість коментарів були позитивні – люди підтримали ініціативу акторки та зазначили, що фотосесія з нею підвищила самооцінку поранених військових:

29-річна Юлія Сенюк, яка використовує псевдонім Джозефіна Джексон, родом зі Львівщини. Цей псевдоним вона обрала собі, коли почала розвивати карʼєру порноакторки. Сенюк закінчила факультет міжнародних відносин Львівського торговельно-економічного університету, брала участь у фотозйомках у стилі ню, а у 23 роки погодилась на пропозицію знятися у фільмі для дорослих. У 2021 році вона знялася в українському комедійному мінісеріалі «Порно, я люблю тебе».

На думку експертів галузі, Джозефіна Джексон досягла певних успіхів у своїй професії. У 2019 році її номінували у категорії «Найкраща нова старлетка» на одну з найбільших в індустрії розваг для дорослих американську нагороду XBIZ Award, присвячену діловим і видатним досягненням. У 2021-му Юлія отримала дві номінації – «Найкраща нова іноземна старлетка» та «Нагорода шанувальників: найгарячіший новачок» – на кінонагороду американського журналу Adult Video News. Джозефіна Джексон входить у топ-100 акторок на одному з найвідоміших порносайтів світу.

До слова, після того як відома порноактриса Джозефіна Джексон з Львівщини побувала у Чернівцях та поскаржилася на криві дороги у місті, департамент інфраструктури мерії запросив її на роботу.