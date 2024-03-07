Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На світ чекає рекордна спека у 2024 році? Дослідники розкрили головний фактор

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На світ чекає рекордна спека у 2024 році? Дослідники розкрили головний фактор
Перша половина року у деяких регіонах світу буде дуже спекотною
фото із відкритих джерел

Scientific Reports: природне явище Ель-Ніньо впливатиме на погоду аж до червня 2024 року

У кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports.

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу. 

Кліматологи змоделювали вплив Ель-Ніньо 2023-2024 років на регіональні зміни середніх температур приземного повітря на поточний рік порівняно із середнім значенням за 1951-1980 роки. За помірного сценарію Ель-Ніньо в Бенгальській затоці та на Філіппінах передбачається рекордна середня температура приземного повітря за цей період.

За умови сильного Ель-Ніньо спостерігатимуться рекордні середні температури приземного повітря у Карибському морі, Південно-Китайському морі, а також у районах Амазонки та Аляски. Автори попереджають, що рекордні середні температури, найімовірніше, поставлять під загрозу нинішню здатність регіонів справлятися з наслідками надмірної спеки.

Нагадаємо, минулого року Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оголосила про початок Ель-Ніньйо. 

В очікуванні Ель-Ніньйо Всесвітня метеорологічна організація у своєму звіті, опублікованому у травні минулого року, прогнозує, що існує 98% імовірність того, що принаймні один рік з наступних п'яти буде найтеплішим за всю історію спостережень, що поб'є рекорд, встановлений у 2016 році, коли спостерігали виключно сильний Ель-Ніньйо. Організація закликає уряди готуватися до екстремальних погодних явищ.

Читайте також: Як зміниться тривалість літа і зими в Україні за 20 років: кліматолог здивувала прогнозом
Теги: спека рекорд повітря феномен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
8 лютого, 05:50
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
11 лютого, 04:26
28 лютого – День штурманської служби авіації збройних сил України
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
28 лютого, 00:00
У Новій Маячці підірвали будинок і машину гауляйтера
На Херсонщині український дрон поцілив у будинок гауляйтера
10 лютого, 17:48
Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте щороку
Хто з українських політиків задекларував криптовалюту: аналітика
12 лютого, 19:46
Українець випередив чинного чемпіона на 0.01 секунди
Плавець Владислав Бухов здобув перше в історії України «золото» чемпіонату світу
17 лютого, 19:16
Американець пів століття їв бургери і потрапив до Книги рекордів Гінесса
Американець пів століття їв бургери і потрапив до Книги рекордів Гінесса
4 березня, 23:00
Рекорд вартості Bitcoin у майже $69 тис встановлений у листопаді 2021 року
Вартість Bitcoin перевищила дворічний максимум
4 березня, 10:45
Ймовірно, окупанти готові втрачати літаки заради просування
Аналітики пояснили, чому росіяни готові миритися з втратами літаків
Вчора, 07:58

Соціум

Вбивство українки в Голівуді. Суд визнав винною зброярку фільму
Вбивство українки в Голівуді. Суд визнав винною зброярку фільму
На світ чекає рекордна спека у 2024 році? Дослідники розкрили головний фактор
На світ чекає рекордна спека у 2024 році? Дослідники розкрили головний фактор
Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту
Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту
Маск відреагував на заяви щодо фінансування Трампа
Маск відреагував на заяви щодо фінансування Трампа
«Бельгія з'явилася на карті завдяки Росії» – Путін здивував новою заявою
«Бельгія з'явилася на карті завдяки Росії» – Путін здивував новою заявою
На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну
На 72-му році пішов з життя театральний режисер Рімас Тумінас, який підтримував Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
49K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
44K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
38K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
17K
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
7368
Грошова допомога для українських біженців: влада Швеції повідомила приємну новину

Новини

7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua