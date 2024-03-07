На світ чекає рекордна спека у 2024 році? Дослідники розкрили головний фактор

Перша половина року у деяких регіонах світу буде дуже спекотною

Scientific Reports: природне явище Ель-Ніньо впливатиме на погоду аж до червня 2024 року

У кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports.

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Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу.

Кліматологи змоделювали вплив Ель-Ніньо 2023-2024 років на регіональні зміни середніх температур приземного повітря на поточний рік порівняно із середнім значенням за 1951-1980 роки. За помірного сценарію Ель-Ніньо в Бенгальській затоці та на Філіппінах передбачається рекордна середня температура приземного повітря за цей період.

За умови сильного Ель-Ніньо спостерігатимуться рекордні середні температури приземного повітря у Карибському морі, Південно-Китайському морі, а також у районах Амазонки та Аляски. Автори попереджають, що рекордні середні температури, найімовірніше, поставлять під загрозу нинішню здатність регіонів справлятися з наслідками надмірної спеки.

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Нагадаємо, минулого року Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оголосила про початок Ель-Ніньйо.

В очікуванні Ель-Ніньйо Всесвітня метеорологічна організація у своєму звіті, опублікованому у травні минулого року, прогнозує, що існує 98% імовірність того, що принаймні один рік з наступних п'яти буде найтеплішим за всю історію спостережень, що поб'є рекорд, встановлений у 2016 році, коли спостерігали виключно сильний Ель-Ніньйо. Організація закликає уряди готуватися до екстремальних погодних явищ.