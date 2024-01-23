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Росіяни встановили рекорд із вживання алкоголю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни встановили рекорд із вживання алкоголю
У Росії стає все більше п'яничок
фото із відкритих джерел

Росіяни почали вживати алкоголь рекордними обсягами 

Продажі спиртних напоїв у Росії стали рекордними в 2023 році, випливає з даних Федеральної служби з регулювання алкогольного та тютюнового ринків. Без урахування пива та сидру росіяни купили у магазинах 229,5 млн дал (декалітрів) такої продукції. Це на 4,1% більше, ніж у рекордному 2022-му (220,4 млн дал),  пишуть росЗМІ.  

Більше половини від цього обсягу (116,3 млн дал) склали напої міцністю понад 9 градусів: їх продаж збільшився на 2,8% рік до року. Найбільшою популярністю користувався коньяк (13,9 млн. дал), що продемонстрував зростання 9,4%. Також були затребувані джин, віскі, ром, текіла (зростання 14,6%, до 12,7 млн ​​дал) та лікеро-горілчані вироби міцністю понад 25 градусів (зростання 20,8%, до 14 млн дал). Обсяг споживання горілки практично не змінився, знизившись лише на 0,8% – до 75,6 млн. дал.

Окремим пунктом ідуть вина. На 5,8% – до 56,5 млн дал  – збільшилися прадажі виноградних вин. Також росіяни купили 21,7 млн ​​дал ігристих та 1,2 млн дал лікерних вин (зростання 8,3% та 58,8% відповідно). Плодово-ягідна алкогольна продукція показала зростання 25,6%, до 12,7 млн ​​дал, виноградовмісні напої з етиловим спиртом – 25,1%, до 1,9 млн дал.

Попит є і на слабоалкогольну продукцію. Її споживання зросло на 14,5% – до 18,4 млн. дал.

Продаж спиртних напоїв почав бити рекорди у 2022 році, нагадує директор Центру досліджень федерального та регіонального ринків алкоголю Вадим Дробіз. За його словами, зростання споживання алкоголю характерне для кризових часів. Дробіз вважає, що ця тенденція продовжиться щонайменше до закінчення війни в Україні.

До слова, Росії після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році почала збільшуватися кількість людей з діагнозом «алкогольна залежність». Це випливає із даних Росстату, опублікованих у збірнику «Охорона здоров'я в Росії-2023», пишуть росЗМІ. 

Згідно з офіційною статистикою, з 2010 до 2021 року кількість вперше виявлених пацієнтів з алкогольною залежністю скоротилася майже вдвічі – зі 100 тис. до 53 тис. осіб. Але вже 2022-го, коли російська армія вторглася в Україну, було виявлено 54,2 тис. таких пацієнтів. З них з алкогольним психозом (супроводжується галюцинаціями, порушеннями сну та іншими симптомами – «Главком») – 12,9 тис. осіб.

У МОЗ пояснили збільшення кількості хворих на алкоголізм наслідками пандемії коронавірусу, коли «було порушено тренд до зниження споживання алкоголю та безпосередньо пов'язаної з алкоголем смертності». Причиною став «стрес від пандемії», а також те, що «інфляція випереджає підвищення акцизів на алкоголь», наголосили у відомстві.

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Теги: алкоголь рекорд алкоголизм росіяни

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