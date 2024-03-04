Вартість Bitcoin перевищила дворічний максимум

Рекорд вартості Bitcoin у майже $69 тис встановлений у листопаді 2021 року

Найпопулярніша криптовалюта досягла дворічного максимуму у понад $64 тис

Bitcoin у понеділок, 4 березня, досяг дворічного максимуму, перевищивши $64 тис. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що на початку азіатського дня він досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію – $63 850. Рекорд Bitcoin становить $68 999,99 доларів – він встановлений у листопаді 2021 року.

Найдорожча криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткойн-фондами, зареєстрованими в США.

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Інша популярна криптовалюта ether піднялася на спекуляціях про те, що незабаром у неї також можуть з’явитися біржові кошти, що стимулюватимуть приплив. З початку року вона зросла на 50% – сьогодні її вартість становить $3490 доларів.

Як раніше повідомлялося, з початку минулого року Bitcoin утричі виріс у ціні, відновившись після падіння на 64% у 2022 році. Зокрема, уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня $50 тис.

Нагадаємо, на початку січня Bitcoin піднявся до 21-місячного максимуму, оскільки інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США. Ціна Bitcoin тоді досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics.

До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік – 121 BTC – задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.