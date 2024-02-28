Росія встановила чотиримісячний рекорд з експорту нафти – Bloomberg

Щотижневий обсяг постачань російської нафти за сім днів до 22 лютого зріс на 365 тисяч барелів на день – до 3,5 млн

Загальний обсяг експорту російської нафти зріс до найвищого рівня за останні чотири місяці. Про це повідомляє Bloomberg.

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Щотижневий обсяг постачань російської нафти за сім днів до 22 лютого зріс на 365 тисяч барелів на день – до 3,5 млн. Це на 215 тисяч барелів у день вище від цільового показника. Такий зріст дозволив компенсувати труднощі з постачанням російської нафти марки «Сокіл».

Зазначається, що останні виникли через те, що індійські нафтопереробники почали побоюватися американських санкцій та змушені були переглянути свої плани через зростання вартості перевезень, зазначає видання.

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Зараз щонайменше 14 вантажів з нафтою «Сокіл» перебувають на суднах, їх загальний об'єм складає близько 10 мільйонів барелів, пише ЗМІ. Як повідомлялось раніше, лише кілька таких вантажів цього місяця доставили до Індії.

Нагадаємо, Країни Євросоюзу закупили російську нафту і газ на загальну суму €30 млрд у 2023 році, незважаючи на введені Заходом санкції, повідомляє агенція Eurostat. Зазначається, що за минулий рік відбулося скорочення товарообігу між Росією та Євросоюзом. Згідно зі статистикою, оборот взаємної торгівлі скоротився у 2,8 рази порівняно з 2021 роком.

З лютого 2022 року країни Євросоюзу запровадили проти Росії 12 санкційних пакетів, проте торгівля між РФ та ЄС продовжилася. За даними за 2023 рік імпорт російських товарів до країн Євросоюзу становив €50,64 млрд, а експорт із ЄС до Росії – €38,32 млрд.

Країни ЄС також продовжили закуповувати російські газ, нафту, нафтопродукти, чорні метали, метали платинової групи, добрива та неорганічну хімію, у тому числі паливо для ядерних реакторів. У цьому мінеральне паливо принесло Росії більше доходів, ніж інші ресурси.

До слова, посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту. З 50 танкерів, які потрапили до списку санкцій за період з 10 жовтня 2023 року, близько половини перестали перевозити нафту. Одночасно збільшився дисконт, з яким купується російська нафта, внаслідок чого її ціна цієї зими тримається близько стелі $60 за барель.