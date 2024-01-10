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«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електрики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електрики
«Укренерго» закликає українців ощадливо споживати електрику
фото з відкритих джерел

«Укренерго» закликало бізнес долучитися до підтримки енергосистеми

«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії, особливо в ранкові години. Компанія впродовж усього дня намагається збалансувати роботу енергосистеми. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Пресслужба компанії закликає українців ощадливо споживати електрику для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних погодних умовах без навантажень.

Так, громадян просять уважно ставитися до користування потужними електроприладами впродовж усього дня:

  • зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів, особливо в ранковий і вечірній час;
  • не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосос і бойлер;
  • вимикайте світло в приміщеннях, у яких не перебуваєте.

Також «Укренерго» закликало бізнес долучитися до підтримки енергосистеми: зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів і новорічних гірлянд.

«Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія не зможе спричинити колапс в енергосистемі України, навіть попри спроби обстрілів у холодну погоду.

До слова, хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів (минулої зими – «Главком») та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.

Теги: українці електроенергія Укренерго

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