«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електрики
«Укренерго» закликало бізнес долучитися до підтримки енергосистеми
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії, особливо в ранкові години. Компанія впродовж усього дня намагається збалансувати роботу енергосистеми. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Пресслужба компанії закликає українців ощадливо споживати електрику для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних погодних умовах без навантажень.
Так, громадян просять уважно ставитися до користування потужними електроприладами впродовж усього дня:
- зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів, особливо в ранковий і вечірній час;
- не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосос і бойлер;
- вимикайте світло в приміщеннях, у яких не перебуваєте.
Також «Укренерго» закликало бізнес долучитися до підтримки енергосистеми: зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів і новорічних гірлянд.
«Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія не зможе спричинити колапс в енергосистемі України, навіть попри спроби обстрілів у холодну погоду.
До слова, хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів (минулої зими – «Главком») та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.
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