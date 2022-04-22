  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Харківщині знайдено закатовані та спалені окупантами тіла двох людей

    У звільненій Гусарівці на Харківщині знайдено тіла двох закатованих та спалених мирних жителів - На Харківщині знайдено закатовані та спалені окупантами тіла двох людей
    У звільненій Гусарівці на Харківщині знайдено тіла двох закатованих та спалених мирних жителів
    фото: Харківська окружна прокуратура

    Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку

    Російські окупанти на Харківщині катували чоловіка та жінку, а після цього спалили їхні тіла. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

    За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення с. Гусарівки Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено трупи двох людей - чоловіка та жінки.

    Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла.

    Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. У подальшому провадження буде передано до Управління СБУ в Харківській області.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Харківщині знайдено закатовані та спалені окупантами тіла двох людей
    На Харківщині знайдено закатовані та спалені окупантами тіла двох людей
    На Харківщині знайдено закатовані та спалені окупантами тіла двох людей
    фото: Харківська окружна прокуратура

    За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України. Відповідну постанову №7276 ухвалили 14 квітня.

    У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

    Рада також звертається до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

    Теги: Харків росія окупанти війна розслідування Україна окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині знайдено закатовані та спалені окупантами тіла двох людей