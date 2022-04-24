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    ОБСЄ намагається звільнити співробітників, яких взяли в полон окупанти

    Окупанти взяли в полон членів ОБСЄ в Донецьку та Луганську - ОБСЄ намагається звільнити співробітників, яких взяли в полон окупанти
    Окупанти взяли в полон членів ОБСЄ в Донецьку та Луганську
    фото: Reuters

    ОБСЄ висловлює глибоку стурбованість і наразі «використовує всі доступні канали для сприяння звільненню своїх співробітників»

    Російські окупанти взяли в полон низку членів СММ ОБСЄ в Донецьку та Луганську. Організація домагається їхнього звільнення. Про це пише Reuters, який отримав відповідь на запит.

    Раніше повідомлялося, що Росія погрожує персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а російські військові взяли співробітників СММ в полон.

    Зазначається, що Організація висловлює глибоку стурбованість і наразі «використовує всі доступні канали для сприяння звільненню своїх співробітників».

    «Ми отримали тривожні повідомлення про те, що російські маріонетки на Донбасі загрожують персоналу, обладнанню та приміщенням Місії і що російські сили полонили співробітників СММ», – сказав заступник посла Британії в ОБСЄ, що базується у Відні, Дейдра Браун.

    У березні ОБСЄ заявила, що евакуювала з України майже 500 членів міжнародної місії.

    З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі, щоб забезпечити безпеку та безпеку членів місії та активів по всій Україні, включно з непідконтрольними уряду територіями, повідомляє пресслужба ОБСЄ в суботу.

    СММ продовжувала допомагати національним співробітникам, які залишилися в Україні, у спробах переїхати до безпечніших районів.

    Нагадаємо, 13 квітня Незалежна експертна місія, створена у рамках Московського механізму ОБСЄ, представила свою доповідь з документуванням порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також можливих воєнних злочинів, скоєних на території України російськими військами.

    Відомо, що 16 березня президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив – головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

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    Теги: росія окупанти ОБСЄ війна полон військові Україна окупація звільнення #stoprussia
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    ОБСЄ намагається звільнити співробітників, яких взяли в полон окупанти