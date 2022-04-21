Латвія та Естонія визнали геноцидом воєнні злочини РФ в Україні. Росія відреагувала

У четвер, 21 квітня, на позачерговому засіданні парламент Естонії заслухав виступ глави делегації українського парламенту Олени Шуляк, після чого одноголосно ухвалив заяву про військові злочини й геноцид Росії в Україні. Разом з Естонією геноцид українського народу визнала й Латвія. Про це повідомляється на сайті парламенту Естонії та на сайті Сейму Латвії.

У заяві Естонії йдеться про те, що Росія здійснила акти геноциду й масові звірства щодо мирного населення у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені та Маріуполі.

«[Акти геноциду] полягають у вбивстві, викраденні людей, депортації, позбавленні волі, тортурах, зґвалтуванні, а також оскверненні трупів», – йдеться в заяві.

Латвія у своїй заяві наголосила на великій кількості доказів масових жорстоких злочинів, скоєних армією Росії, і засудила злочини проти людства та геноцид, зауваживши свій обов’язок «визнавати їх та гарантувати, що вони не повторюються».

Народна депутатка Олена Шуляк подякувала країнам за рішуче засудження агресії Росії й закликала весь світ приєднатися до визнання геноциду в Україні: «Людей вбивали, гвалтували й катували не за те, що вони були озброєні. Навіть не за те, що вони чинили опір. Їх вбивали за те, що вони належать до української політичної нації – незалежно від етнічного походження».

Водночас Росія у відповідь на це вирішила закрити генеральні консульства Латвії у Санкт-Петербурзі та Пскові, а також генконсульства Естонії та Литви у Санкт-Петербурзі.

«Глави та інші консульські посадові особи зазначених естонських та латвійських консульських місій оголошуються «persona nоn grata», а не консульські службовці та працівники адміністративно-технічного персоналу зазначених установ – неприйнятними», – йдеться в заяві МЗС країни.

Усі згадані особи повинні залишити територію Росії у такі ж самі терміни, які було відведено для від'їзду співробітників російських консульських місій із цих країн.

Нагадаємо, що Верховна Рада 14 квітня офіційно визнала геноцидом українського народу дії Збройних сил РФ, а також політичного та військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України.

Парламент звернувся до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Також парламент визнав Росію державою-терористом.