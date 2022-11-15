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Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля

Надія Клочко
glavcom.ua
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
Сергій Лавров вчергове поскаржився на «відмову України від переговорів»
фото з відкритих джерел

Глава російської дипломатії заявив, що умови України «явно нереалістичні та неадекватні у цій ситуації»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував пропозиції України для встановлення миру з РФ, які озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20. Пропозиції Зеленського російський міністр назвав «нереалістичними», пишуть російські ЗМІ.

Глави МЗС РФ заявив, що Москва начебто не відмовляється від мирних переговорів, однак умови українського президента вважає неприйнятними.

«Усі проблеми перебувають на українському боці, яка відмовляється від будь-яких переговорів. І висуває умови, які явно нереалістичні та неадекватні цій ситуації», – заявив він.

Лавров також заявив, що Росія нібито «багаторазово вустами президента підтверджувала, що не відмовляється від переговорів», а нібито відмовляється Україна, яка навіть законодавчо закріпила, що не вестиме переговори з нинішнім президентом Володимиром Путіним.

Глава російського МЗС також заявив, що чим довше Україна відмовлятиметься від переговорів, «тим важче буде домовлятися».

«З виступу Зеленського на G20 випливає висновок, що жодних порад Заходу про переговори з Росією він не слухає. Зеленський здійснює русофобську політику. Росія хоче побачити конкретні свідчення, що Захід зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті саміту G20 в Індонезії. Під час виступу Зеленський назвав десять пропозицій України щодо встановлення миру з Росією. Зеленський вже не раз наголошував, що говорити про закінчення війни можна лише після повернення всіх окупованих Росією територій.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Йшлося, зокрема, про заявлений Україною курс на деокупацію захопленого Росією у 2014 році Криму.

Також у листопаді у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте, за інформацією видання La Repubblica, вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. 

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз». 

Читайте також: Зеленський виступив на саміті G20: повний текст (відео)
Теги: переговори саміт великої двадцятки Сергій Лавров війна росія

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