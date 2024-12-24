Коли зійде Різдвяна зірка над Україною: час по всіх областях

Найраніше зірка засяє на сході України, приблизно о 15:31

Венера – перший зореподібний об’єкт, що засяє на Святвечір 24 грудня. Її можна буде побачити неозброєним оком одразу після заходу Сонця. Найраніше вона засяє на сході України – на Луганщині, о 15:31. Найпізніше зоря зійде на Закарпатті о 16:39. Про це повідомляє UST Космос.

Так, перша різдвяна зірка засяє:

У Луганську – 15:31;

У Харкові – 15:37;

У Сумах – 15:38;

У Донецьку – 15:39;

У Полтаві – 15:45;

У Дніпрі – 15:59;

У Чернігові – 15:49;

У Запоріжжі – 15:51;

У Черкасах – 15:56;

У Кропивницькому – 15:58;

У Києві – 15:58;

У Херсоні – 16:06

У Миколаєві – 16:07

У Сімферополі – 16:06

У Севастополі – 16:10

У Житомирі – 16:06

Вінниця - 16:11

Одеса - 16:14

Рівне - 16:14

Луцьк - 16:17

Хмельницький - 16:16

Тернопіль - 16:21

Івано-Франківськ - 16:28

Львів - 16:26

Ужгород - 16:39

фото: Telegram / UST | Космос

До слова, час вказаний приблизний і може дещо відрізнятися в залежності від конкретного місця спостереження.

Нагадаємо, на порозі Різдво та Новий рік, тому саме час налаштовуватися на відповідний настрій. Прослуховування різдвяних мелодій та перегляд фільм часто допомагає нам спіймати або віднайти різдвяну атмосферу та повірити у дива та кохання напередодні свят. «Главком» склав підбірку із десяти популярних як зарубіжних, так і українських фільмів, які варті уваги напередодні Різдва чи Нового року.

Як відомо, колядування – одна з давніх українських традицій Різдва. Традиційно вранці 25 грудня діти й дорослі йдуть у гості до родичів, сусідів і знайомих та колядують: вітають із народженням Ісуса Христа обрядовими різдвяними піснями та віршами-колядками. Своєю чергою господарі оселі пригощають колядників солодощами, випічкою та дають гроші, якщо привітання сподобалося.

Тож «Главком» склав добірку найхітовіших колядок на YouTube, які можна вивчити та співати на Різдво, або ж просто увімкнути під час святкування.