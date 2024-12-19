«Укрпошта» анонсувала різдвяну марку «Нова радість стала»: яка її особливість

Передзамовити марку можна за посиланням, а з 24 грудня придбати новинку можна буде не тільки онлайн, а й у поштових відділеннях

«На марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята, а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї»

«Укрпошта» анонсувала нову марку до різдвяних свят «Нова радість стала», на якій зображено витинанку, яка оповідає традиції свята. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Укрпошта нагадала, що 1991 року, після низки заборон СРСР і намагань радянського режиму знищити українські традиції святкування, на Софійській площі Києва пролунала колядка «Нова радість стала».

«Тоді українська колядка розлилася своєю землею для своїх людей, повернувши Різдво. І зараз, у часи найбільшої війни на континенті з тим самим ворогом, що й століття тому, завдяки Силам Оборони Різдво теж прийде в наші домівки», – йдеться у повідомленні. На честь цієї події Укрпошта випустить марку з однойменною назвою «Нова радість стала», яка відрізнятиметься незвичним оформленням.

«На марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені «водять Козу», а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї», – зазначають автори.

фото: Укрпошта

Передзамовити марку можна за посиланням, а з 24 грудня придбати новинку можна буде не тільки онлайн, а й у поштових відділеннях і у філателістичних крамницях. У поштовому блоці – 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Нагадаємо, відділення найбільших поштових операторів в Україні «Укрпошта» та «Нова пошта» не працюватимуть у перший день Нового року – 1 січня 2025 року.

«24 грудня ми працюємо до 17:00. І 31 грудня ми працюємо до 17:00. 1 січня – вихідний. Всі інші дні – згідно з розкладом», – сказав керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський. Водночас в Україні під час дії воєнного стану скасовані вихідні дні на державні та релігійні свята. Також не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу або неділю.