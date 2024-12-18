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Офіційну листівку урядового офісу Шотландії прикрасив малюнок 12-річної українки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Офіційну листівку урядового офісу Шотландії прикрасив малюнок 12-річної українки
Українка Амелія Марченко намалювала херувима
фото: www.gov.uk

Урядовий офіс Шотландії провів конкурс на створення зображення для різдвяної листівки

Малюнок білявого херувима став офіційною різдвяною листівкою офісу державного секретаря у справах Шотландії. Його намалювала 12-річна українка Амелія Марченко, яка живе в Единбурзі, Про це повідомляє уряд Сполученого Королівства.

Держсекретар Ян Мюррей розповів, що українка намалювала золотоволосого херувима поряд з ялинкою. Він додав, що Амелія Марченко родом з Донецької області, зараз живе в Единбурзі з батьками, двома сестрами та одним братом. Сім’ї довелося тікати від війни в Україні у 2014 році та знову в серпні 2022 року. 

Як зауважувалося, единбурзький осередок Об’єднання українців у Великій Британії провів конкурс серед дітей та молоді, які відвідують заходи українського громадського центру. Дітям було запропоновано надіслати твори мистецтва, які передавали б суть Різдва та дух миру та доброзичливості. У конкурсі брали участь діти від п'яти до 16 років.

Електронні версії картки з дизайном-переможцем Мюррей розішле організаціям і зацікавленим сторонам по всій Шотландії. Амелія Марченко отримала вітальний лист і сертифікат від Державного секретаря, а її оригінальний твір мистецтва буде оформлено в рамку та виставлено в Офісі Шотландії.

Нагадаємо, що Європа може похизуватися безліччю міст, які ідеально підходять для піших прогулянок, проте зробити вибір може бути складним завданням. Щоб полегшити туристам життя, видання Daily Express склало список із десяти найкращих європейських міст, серед них місто Единбург, Шотландія.

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Теги: Шотландія дитина Україна українці Різдвяні свята новорічні свята

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