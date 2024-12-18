Офіційну листівку урядового офісу Шотландії прикрасив малюнок 12-річної українки

Урядовий офіс Шотландії провів конкурс на створення зображення для різдвяної листівки

Малюнок білявого херувима став офіційною різдвяною листівкою офісу державного секретаря у справах Шотландії. Його намалювала 12-річна українка Амелія Марченко, яка живе в Единбурзі, Про це повідомляє уряд Сполученого Королівства.

Держсекретар Ян Мюррей розповів, що українка намалювала золотоволосого херувима поряд з ялинкою. Він додав, що Амелія Марченко родом з Донецької області, зараз живе в Единбурзі з батьками, двома сестрами та одним братом. Сім’ї довелося тікати від війни в Україні у 2014 році та знову в серпні 2022 року.

Як зауважувалося, единбурзький осередок Об’єднання українців у Великій Британії провів конкурс серед дітей та молоді, які відвідують заходи українського громадського центру. Дітям було запропоновано надіслати твори мистецтва, які передавали б суть Різдва та дух миру та доброзичливості. У конкурсі брали участь діти від п'яти до 16 років.

Електронні версії картки з дизайном-переможцем Мюррей розішле організаціям і зацікавленим сторонам по всій Шотландії. Амелія Марченко отримала вітальний лист і сертифікат від Державного секретаря, а її оригінальний твір мистецтва буде оформлено в рамку та виставлено в Офісі Шотландії.

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