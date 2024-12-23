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Як працюватимуть банки на новорічні свята: роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Як працюватимуть банки на новорічні свята: роз'яснення
Система електронних платежів Національного банку України працюватиме безперервно
фото з відкритих джерел

Національний банк визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів

Національний банк України затвердив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи в період завершення 2024 року та на початку 2025 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з технологічним регламентом роботи системи», – йдеться у повідомленні.

Проте, 30 грудня 2024 року платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк та АТ «Укрексімбанк» проводитимуться до 13:00, а розрахунки з погашення та обслуговування державного боргу – до 16:00.

Крім того, 31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП не прийматиме платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. При цьому банківська система України, валютний ринок та депозитарій НБУ працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, відділення найбільших поштових операторів в Україні «Укрпошта» та «Нова пошта» не працюватимуть у перший день Нового року – 1 січня 2025 року. 

До слова, у Києві не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину на Новий рік. Вона діятиме у звичайному режимі – з півночі до 5:00 ранку.

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Теги: Різдвяні свята новорічні свята Національний банк банк

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