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Колядки до Різдва. Топ традиційних пісень у класичному та сучасному виконанні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Колядки до Різдва. Топ традиційних пісень у класичному та сучасному виконанні
Українські колядники
фото з відкритих джерел

З кожним роком все більше українців популяризують колядки, публікуючи відео з виконанням як народних, так і авторських пісень

Колядування – одна з давніх українських традицій Різдва. Традиційно вранці 25 грудня діти й дорослі йдуть у гості до родичів, сусідів і знайомих та колядують: вітають із народженням Ісуса Христа обрядовими різдвяними піснями та віршами-колядками. Своєю чергою господарі оселі пригощають колядників солодощами, випічкою та дають гроші, якщо привітання сподобалося.

На думку дослідників, обряд колядування прийшов із язичницьких часів та був присвячений дню зимового сонцевороту. З прийняттям християнства старовинні обряди церква поступово поєднала з датою народження Ісуса Христа. Українці активно досліджують свої традиції та відроджують забуті чи заборонені під час радянської доби.

«Главком» склав добірку найхітовіших колядок на YouTube, які можна вивчити та співати на Різдво, або ж просто увімкнути під час святкування.

Плейлист

Колядка «Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя»

Одна із найпопулярніших колядок на YouTube – це «Хай Ісус мале дитя». Її виконують як відомі артисти, так і дітки у родинному колі.

Музичний гурт «Шіді-ріді band» зібрав понад 4 млн переглядів із цією колядкою. Гурт колядує у засніжених Карпатах у традиційному гуцульському одязі. Особливого колориту додає те, що кожен з учасників грає на музичному інструменті.

Шіді-ріді band, «Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя»

Цю коляду можна також почути у виконанні популярної співачки Ірини Федишин. Це лише одна із колядок, які артистка опублікувала на платформі, однак вона зібрала понад 3 млн переглядів. Ця версія «Хай Ісус мале дитя» звучить на більш сучасний лад, але не втрачає душевності мелодії.

Ірина Федишин, «Хай Ісус мале дитя»

Ще одним лідером серед переглядів – понад 6 млн – є колядка у виконанні учнів Долинського наукового ліцею-інтернату (місто Долина, Івано-Франківська області). Діти та підлітки наживо співають колядку під мелодію народних інструментів.

«Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя»

Колядка «Нова радість стала»

«Нова радість стала» – одна з найвідоміших українських колядок. До слова, під час Другої світової війни та боротьби УПА проти радянської влади на заході Україні набули поширення декілька варіантів колядок на мелодію «Нова радість стала». 

Так, понад 3 млн переглядів зібрала колядка у виконанні студії «Водограй». Діти у традиційному українському одязі колядують та висловлюють побажання господарям будинку.

Студія «Водограй», «Нова радість стала»

Чотири роки тому колядку «Нова радість стала» виконали відомі артисти України, такі як Ірина Білик, Тіна Кароль, Dzidzio, Alekseev, Олег Скрипка та Олександр Пономарьов. У студії вони вживу заспівали цю колядку, а Олег Скрипка навіть зіграв на баяні. Їхнє виконання оцінили українцівідео зібрало майже 3 млн переглядів.

Ірина Білик, Тіна Кароль, Dzidzio, Alekseev, Олег Скрипка та Олександр Пономарьов

Колядка «Добрий вечір тобі, пане господарю»

«Добрий вечір тобі, пане господарю» також одна з найвідоміших українських колядок. Разом з різдвяною піснею «Нова радість стала» є зразком поєднання релігійної і народної колядкової традиції.

Майже 3 млн переглядів зібрала колядка від гурту «Вікторія». Дівчата вбрані в український стрій колядують біля будинку.

Гурт «Вікторія», «Добрий вечір тобі, пане господарю»

Свою версію відомої колядки опублікувала й молода українська співачка Kristonko: відео набрало понад 3 млн переглядів. 

Kristonko, «Добрий вечір тобі»

Однак майже 5 млн переглядів цієї колядки зібралося саме у виконанні Олега Винника, Таюне та Олександра Пономарьова. У студії, під звуки роялю, артисти надали цій пісні особливого звучання.

Олег Винник, Таюне та Олександр Пономарьов, «Добрий вечір тобі, пане господарю»

Колядка «Колядуй, Україно»

Це колядка авторства співака Романа Скорпіона, яку він виконав разом зі співачкою Yuriana. У відео за родинним столом збираються всі найближчі люди на Різдво. Пісня поєднує у собі традиції та сучасні мотиви, як результат: понад 4 млн переглядів.

Роман Скорпіон та Yuriana, «Колядуй, Україно»

Твір «Щедрик»

Всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, створений на початку XX століття можна зустріти у багатьох виконаннях не лише українською, а й англійською мовою. Оскільки англомовна версія Carol of the Bells стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

Понад 700 тис. переглядів на YouTube зібрало виконання цього твору від народного хору України імені Григорія Верьовки.

Хор імені Григорія Верьовки, «Щедрик»

Колядка «Старий рік минає»

Відео із гуртом, який співає цю народну колядку опублікували ще у 2009 році, і за цей час її подивилися майже 8 млн користувачів. Українські виконавиці, такі як Ірина Лончина, Оксана Романюк та інші передають атмосферу різдвяних традицій, співаючи цю колядку.

«Старий рік минає»

Колядка «Слава Богу, слава на висоті / Нічка та ясная зорями світила» 

Виконання цієї колядки родиною Векерикiв оцінило понад 2 млн користувачів на платформі. Батьки та троє діток радісно колядують, сповіщаючи про народження Христа.

Сім'я Векерикiв, «Слава Богу, слава на висоті / Нічка та ясная зорями світила»

Нагадаємо, на порозі Різдво та Новий рік, тому саме час налаштовуватися на відповідний настрій. Прослуховування різдвяних мелодій та перегляд фільм часто допомагає нам спіймати або віднайти різдвяну атмосферу та повірити у дива та кохання напередодні свят. «Главком» склав підбірку із десяти популярних як зарубіжних, так і українських фільмів, які варті уваги напередодні Різдва чи Нового року.

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Теги: церква відео пісня Олег Скрипка традиції YouTube співачка обряд Олександр Пономарьов Ірина Білик українці свята Тіна Кароль

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