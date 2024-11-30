У Вінниці стартував сезон передріздвяних ярмарків

У Вінниці з 4 по 7 грудня відбудеться нетворкінг-ярмарок

На початку грудня у Вінниці пройде нетворкінг-ярмарок «Вінницький крафт: тепло зимових традицій», а для дітей загиблих та зниклих безвісти оборонців організовують спортивну акцію до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині радість». Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради.

У Вінниці з 4 по 7 грудня відбудеться нетворкінг-ярмарок «Вінницький крафт: тепло зимових традицій». На учасників та відвідувачів чекають передріздвяний ярмарок, майстеркласи, тематична лекція і зустріч «Спільнота вінницького крафту».

Захід організували департамент маркетингу міста та туризму й Офіс туризму Вінниці, щоб познайомити локальних виробників і майстрів з аудиторією та між собою.

Протягом чотирьох днів у туристичному хабі Visit Vinnytsia (вулиця Соборна, 89) діятиме передріздвяний ярмарок, де можна буде придбати вироби від локальних майстрів.

6 і 7 грудня для зареєстрованих учасників проведуть два майстеркласи. у п'ятницю, 6 числа, Майстриня Леся Зіаннурова вчитиме робити новорічну кульку в техніці сухого валяння. А в суботу відбудеться тематична лекція від Альони Сазонової «Місто різдвяних зустрічей» з майстеркласом із виготовлення свічки з вощини з новорічним декоруванням.

Також учасники лекції дізнаються про таке:

що їли та пили наші предки «від Романа до Йордана»;

якими були зимові забави молоді у давнину і в сьогодення;

що святкували на Катерини, Андрія, Миколая;

хто ж насправді приносить подарунки, і куди їх треба класти: в панчоху, під ялинку чи під подушку.

Нагадаємо, що третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку. Відсутність ялинки є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку