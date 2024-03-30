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Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами
Ухилянтів слід скеровувати у штрафбати, переконаний військовий
фото з відкритих джерел

Леонід Маслов наголошує, що військовим не потрібна заміна і відпочинок, їм конче потрібне підкріплення

Командир відділення у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка Леонід Маслов жорстко «пройшовся» по чоловіках, які ухиляються від мобілізації. Він наголосив, що не намагається протиставляти тих, хто служить і тих, хто робить щось інше. Проте, за його словами, ухилянт – це військовозобовʼязана особа, яка прикидається, що її немає. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ухилянт не стоїть на обліку, не працює офіційно, умисно не проживає за місцем реєстрації, або викидає офіційну кореспонденцію з поштової скриньки, тікає за кордон, купує документи про інвалідність, не оновлює свої дані в ТЦК. Це негідники, які використовують вади системи заради того, щоб не піддавати себе ризику виконати Конституційний обовʼязок. Наприклад, чоловік з трьома дітьми, який стоїть на обліку і не виїхав за кордон назавжди – не є ухилянтом, але якщо одна дитина досягла повноліття і про це невідомо ТЦК – це вже ухилянт», – каже військовий.

Маслов також пояснює, проблема в тому, що держава та депутати не створюють умови для суспільного засудження і ганьби для ухилянтів. Він наголошує на посиленні мобілізаційних процесів.

«Ухилянти – це також і кнопкодави, які з політичних або особистих мотивів ухиляються від свого обовʼязку встановити чіткі правила, щоб закрити дірки для ухилянтів і почати переслідувати їх за законом. Немає нічого гіршого для держави, ніж заохочення ухилянтів, у тому числі шляхом створення для них атмосфери безкарності. Місце ухилянтів – концтабори і штрафбати. Для них мають бути створені ці інститути примусової праці на перемогу. Проте, ухилянти в Верховній Раді не спроможні навіть скасувати повістки і захоплення людей на вулицях, встановивши єдиний для усіх «перепис населення» і санкції за неперебування на обліку», – наголошує військовий.

Леонід Маслов наголошує, що військовим не потрібна заміна і відпочинок, їм конче потрібне підкріплення.

«Бо з подібним станом речей, коли добʼють останнього добровольця, вас все одно призовуть до армії, при чому зроблять гарматним мʼясом. Тільки це буде вже армія РФ, яка призначена для загарбницької війни з усім світом, війни за перерозподіл здобутків людства на користь варварів», – резюмував командир відділення 92-ї ОШБр.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії через продаж чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами. 

Також під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

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