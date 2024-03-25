Іде під вінець із багатодітною матір’ю, щоб не воювати. Ухилянт розкрив суду свої карти
Феміда пошкодувала обвинуваченого і призначила умовний термін покарання
На Львівщині безробітний військовозобов’язаний отримав три роки умовно за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
У листопаді 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його здоровим та придатним до проходження військової служби. Через кілька тижнів чоловіка викликали для відправки у військо, однак він відмовився.
У середині грудня слідчий поліції перед відкриттям кримінального провадження пропонував обвинуваченому добровільно з’явитися до ТЦК на відправку до військової частини. Вже у суді чоловік наголосив, що свідомо повторно відмовився воювати. Сказав, що має ряд захворювань, серед яких поганий зір (переніс операцію через косоокість), тому хоче повторно пройти ВЛК.
Окремо обвинувачений повідомив суду: із першою дружиною має трьох неповнолітніх дітей, однак в їхніх свідоцтвах про народження він батьком не записаний. Нині ж проживає із іншою жінкою, котра також має на утриманні трьох дітей. Планує з нею одружитись і отримати відстрочку від мобілізації.
Феміда, призначаючи умовний термін покарання, пояснила: судимість за статею 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») не є перепоною для мобілізації. Водночас зазначила: якщо ж обвинувачений отримає батьківство над трьома малолітніми дітьми, то матиме законну відстрочку від військової служби.
Варто наголосити: законопроєкт про мобілізацію, ухвалений парламентом у першому читанні, має норму, згідно з якої деякі багатодітні батьки можуть втратити імунітет від мобілізації. Кабмін пропонує мобілізувати чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років і які мають заборгованість зі сплати елементів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.
Як повідомляв «Главком», у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією. Обвинувачений заявив: не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».
Раніше на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.
Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.
Як відомо, в Україні триває 761-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
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