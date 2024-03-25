Іде під вінець із багатодітною матір’ю, щоб не воювати. Ухилянт розкрив суду свої карти

Феміда пошкодувала обвинуваченого і призначила умовний термін покарання

На Львівщині безробітний військовозобов’язаний отримав три роки умовно за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У листопаді 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його здоровим та придатним до проходження військової служби. Через кілька тижнів чоловіка викликали для відправки у військо, однак він відмовився.

У середині грудня слідчий поліції перед відкриттям кримінального провадження пропонував обвинуваченому добровільно з’явитися до ТЦК на відправку до військової частини. Вже у суді чоловік наголосив, що свідомо повторно відмовився воювати. Сказав, що має ряд захворювань, серед яких поганий зір (переніс операцію через косоокість), тому хоче повторно пройти ВЛК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окремо обвинувачений повідомив суду: із першою дружиною має трьох неповнолітніх дітей, однак в їхніх свідоцтвах про народження він батьком не записаний. Нині ж проживає із іншою жінкою, котра також має на утриманні трьох дітей. Планує з нею одружитись і отримати відстрочку від мобілізації.

Феміда, призначаючи умовний термін покарання, пояснила: судимість за статею 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») не є перепоною для мобілізації. Водночас зазначила: якщо ж обвинувачений отримає батьківство над трьома малолітніми дітьми, то матиме законну відстрочку від військової служби.

Варто наголосити: законопроєкт про мобілізацію, ухвалений парламентом у першому читанні, має норму, згідно з якої деякі багатодітні батьки можуть втратити імунітет від мобілізації. Кабмін пропонує мобілізувати чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років і які мають заборгованість зі сплати елементів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією. Обвинувачений заявив: не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.

Як відомо, в Україні триває 761-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.