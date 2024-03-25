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Молдова хоче допомагати Україні ловити ухилянтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Молдова хоче допомагати Україні ловити ухилянтів
Глава МВС заявив, що Молдова щотижня проводить одну-дві операції з боротьби та знищенню різних схем незаконного перетину кордону
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Як пояснив молдовський міністр, нелегально перетинають державний кордон чоловіки «значною мірою через Придністровський регіон»

Молдова прагне посилити співпрацю з Україною на спільному кордоні, щоб запобігати незаконній міграції до країни чоловіків призовного віку. Про це розповів молдовський міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос у подкасті ZdCe.

За словами чиновника, здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки віком від 18 до 60 років «значною мірою через Придністровський регіон». Міністр вважає: «Очевидно, кожен намагається врятувати своє життя».

«Ми практично щотижня проводимо одну-дві операції з боротьби та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадяни Республіки Молдова разом із громадянами України», – заявив Ефрос.

У Молдови також є «фільтри» на маршрутах із «Придністров’я». Очільник МВС також наголосив, що країна намагається мати більш тісні зв’язки з колегами в Україні. 

«Ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні з українського боку. У такий спосіб ми будемо запобігати й стримувати цю нелегальну міграцію», – пояснив Ефрос.

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох порушників, які з драбиною в руках намагалися подолати протитранспортний рів на шляху до Молдови.

Як повідомлялося, у межах розгляду законопроєкту про мобілізацію нардепи допускають можливість дозволити подавати ухилянтів в розшук. Крім того, планують збільшуватися штрафи та адміністративну відповідальність за ухиляння від мобілізації.

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Теги: Молдова ухилянти МВС кордон Придністров'я

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