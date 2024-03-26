Виписував довідки з вигаданими хворобами: правоохоронці викрили главу ВЛК

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами

Голова ВЛК сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України

Правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії через продаж чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

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«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», – йдеться у повідомленні.

фото: Київська прокуратура

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.

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«У грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем «на замовлення клієнта» за $5,5 тис. незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України», – зазначають у прокуратурі.

фото: Київська прокуратура

Тоді, за інформацією правоохоронців, у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 К України).

Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

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Згодом колишній очільник Чернігівської обласної військово-лікарської комісії Ігор Кодовбецький, в якого правоохоронці знайшли майже один мільйон доларів США готівкою та понад 22 тисячі євро, подав позов до суду щодо перерахунку своєї пенсії.

Він вважає, що йому незаконно встановили максимальний розмір пенсії не більше десяти прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність.

До слова, прокуратура передала до АРМА $1 млн арештованих коштів ексголови ВЛК Чернігівщини.