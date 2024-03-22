Українець прикидався нігерійцем: ДПСУ викрила ухилянта на кордоні зі Словаччиною

Українцеві відмовили у пропуску через кордон. Щодо нього було складено адміністративно-процесуальні документи, справу буде передано до суду

Українець вирішив скористатися схожістю із іноземцем та вигадав легенду

Прикордонники на пункті пропуску «Ужгород» зупинили українця, який прикидався нігерійцем та хотів виїхати до Словаччини. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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За інформацією від прикордонників, чоловік прямував рейсовим автобусом на виїзд з України. На паспортний контроль він надав копію інформаційної сторінки закордонного паспорта громадянина Нігерії. Чоловік розповів прикордонникам, що проживає в Одесі, а паспорт втратив під час останніх обстрілів у місті.

«Коли інспектор порівняв світлину з особою пред’явника, він помітив, що на фото зображена інша людина. До того ж, правоохоронці встановили, що власник закордонного паспорта залишив територію України ще на початку повномасштабного вторгнення», – йдеться у повідомленні.

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Прикордонники зазначають, що під час бесіди чоловік зізнався, що насправді є громадянином України та проживає у Києві. З огляду на схожість із іноземцем, він вирішив скористатися фото його паспорта та вигадав легенду.

фото: ДПСУ

Українцеві відмовили у пропуску через кордон. Щодо нього було складено адміністративно-процесуальні документи, справу буде передано до суду.

Нагадаємо, прикордонники затримали таксиста, який підвозив ухилянтів до кордону для подальшої втечі. Таксист запропонував за $2,5 тис. довезти ухилянта до кордону і вказати, яким маршрутом потрапити до Словаччини.

Раніше на Буковині поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти. За таку подорож кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.