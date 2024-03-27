Стоматолог за $10 тис. пропонував ухилянтам виготовити підроблені висновки ВЛК

Під час проведення одночасних обшуків за місцем роботи та проживання вказаних осіб вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, які скеровано на експертизу

Стоматолог та його спільниця хотіли організувати схему для ухилянтів, проте їх відразу «спалили» правоохоронці

На Хмельниччині лікар-стоматолог та працівниця ТЦК допомагали військовозобов'язаним із рішеннями військово-лікарської комісії щодо визнання непридатності до служби. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

«Повідомлено про підозру співробітниці обласного ТЦК та СП та місцевому стоматологу за фактом незакінченого замаху на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, спільники за гроші обіцяли надати військовозобов’язаному висновок про визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку. Таку послугу стоматолог запропонував своєму пацієнту під час лікування.

«За 10 тисяч доларів США він та його подруга із ТЦК повинні були вплинути на членів військово-лікарської комісії та військових посадових осіб за прийняття ними позитивного рішення», – повідомляє прокуратура.

фото: Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Під час проведення одночасних обшуків за місцем роботи та проживання вказаних осіб вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, які скеровано на експертизу.

фото: Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Наразі обом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Військовослужбовицю ТЦК відсторонено від посади. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії через продаж чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами.

Також під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.