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На Одещині поліція викрила організаторів схеми зі втечі ухилянтів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Одещині поліція викрила організаторів схеми зі втечі ухилянтів
Організаторів та «туристів» у рибальських костюмах затримали у прикордонному селі Градениці за 500 м від кордону
фото: Нацполіція

Вартість послуг з незаконного перетину кордону становила $5,3 тис. з особи

В Одеській області викрили організаторів каналу втечі чоловіків за кордон, які видавали «клієнтам» рибальські костюми та пропонували перейти державний кордон як «туристам». Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, організували оборудку житель Одеси та раніше судимий за крадіжку і розбій уродженець Донеччини. Чоловіки підшукували «клієнтів», які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Охочих збирали у групи та вивозили до одного з сіл регіону, де давали настанови щодо подальшого пересування.

Вартість послуг становила $5,3 тис. з особи. Частину коштів «клієнти» мали перерахувати на криптогаманець. 

«Близько 4-ї ранку 14 березня організаторів та «туристів» у рибальських костюмах затримали у прикордонному селі Градениці за 500 м від кордону. За результатами обшуків у фігурантів вилучили $17,4 тис., €3250, автомобілі», – повідомили в поліції. 

На Одещині ухилянтів під виглядом «туристів» збиралися незаконно перевести через кордон
На Одещині ухилянтів під виглядом «туристів» збиралися незаконно перевести через кордон
фото: Нацполіція

Зазначається, що двом організаторам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, складені адмінпротоколи.

Брали гроші у криптовалюті та видавали рибальські костюми: на Одещині поліція викрила організаторів нелегального каналу перетину кордону
Брали гроші у криптовалюті та видавали рибальські костюми: на Одещині поліція викрила організаторів нелегального каналу перетину кордону
фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Вінниччині затримали 12 ухилянтів, які збиралися незаконно потрапити до Молдови й переховувалися у закинутій будівлі.

До слова, за неіснуючий гумовий човен для перетину кордону ухилянти заплатили $5 тис. Організатор «подорожі» мав залишити для чоловіків плавзасіб, аби перетнути Тису.

Раніше повідомлялося, що ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови.

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Теги: кордон ухилянти

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