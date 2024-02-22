Правоохоронці виявили у голови Чернігівської обласної ВЛК $1 млн (відео)
Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень
Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн. Про це повідомляє «Суспільне».
Як зазначається, обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.
Наразі відомо, що затриманий працював головою Чернігівської обласної ВЛК до літа 2021 року. Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами обшуку.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці заявили про викриття на Львівщині злочинної групи з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця, а під час затримання «на гарячому» посадовиця намагалася з'їсти гроші.
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