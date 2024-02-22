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Правоохоронці виявили у голови Чернігівської обласної ВЛК $1 млн (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці виявили у голови Чернігівської обласної ВЛК $1 млн (відео)
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами обшуку
фото скріншот відео

Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн. Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається, обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Наразі відомо, що затриманий працював головою Чернігівської обласної ВЛК до літа 2021 року. Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами обшуку.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці заявили про викриття на Львівщині злочинної групи з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця, а під час затримання «на гарячому» посадовиця намагалася з'їсти гроші.

 

Теги: корупція Чернігівщина

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