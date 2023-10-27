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«Командири страчують солдатів». Кірбі розповів про втрати росіян під Авдіївкою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Командири страчують солдатів». Кірбі розповів про втрати росіян під Авдіївкою
фото ілюстративне

Наступ росіян під Авдіївкою – це чергове нагадування про те, що диктатор Володимир Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну

Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу на Авдіївку, до того ж командири страчують солдат, які відмовляються йти у штурм. Про це заявив Координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

Зазначається, що російський наступ здійснюється на кількох напрямках, зокрема в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська, й не був несподіванкою, оскільки США спостерігали зосередження російських сил на цьому напрямку.

Радник Байдена наголосив, що ЗСУ, зокрема й завдяки американській допомозі, «змогли втриматися і тримають оборону».

«Із 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон. У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії», – зазначив представник Білого дому.

За словами Кірбі, наступ росіян під Авдіївкою – це чергове нагадування про те, що диктатор Володимир Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну. Саме тому для США й союзників важливо продовжувати підтримку Києва.

Раніше повідомлялося, що втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян.

Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру.

Раніше голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в районі Авдіївки стало менше стрілецьких боїв. Цьому сприяли погодні умови. 

Теги: війна Донеччина Авдіївка

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