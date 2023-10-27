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Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

З 10 жовтня російські війська зазнали 5000 вбитих і поранених і 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки

Великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У своїй заяві від 26 жовтня речник Таврійського військового угруповання України, полковник Олександр Штупун, повідомив, що з 10 жовтня російські війська зазнали 5000 вбитих і поранених і 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південний захід від Донецька).

Зображення з супутника підтверджують, що в період з 10 по 20 жовтня російські війська зазнали втрат, включаючи принаймні 109 одиниць військової техніки, переважно бойових броньованих машин і танків, в районі Авдіївки.

Український офіцер запасу заявив, що російські сили, схоже, використовують менше бронетехніки поблизу Авдіївки, хоча, можливо, вони перегруповуються для поновлення великих механізованих штурмів, як це було між початковими механізованими штурмами 10 жовтня та другою серією великих механізованих штурмів 19 і 20 жовтня.

Російське командування перекинуло додаткові сили на ділянку фронту до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність російських військ підтримувати наступальні зусилля, що тривають.

Аналітики зазначають, що російському командуванню, ймовірно, буде важко компенсувати втрати російської техніки, зокрема бронетехніки.

Зазначається, що широкомасштабні втрати та нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну механізовану маневрову війну під час наступу російських військ взимку-навесні 2023 року, сприяючи подальшим втратам під час безладних механізованих штурмів поблизу Вугледара Донецької області в січень і лютий 2023.

Значні втрати, які були зафіксовані навколо Вугледара, можливо, обмежили можливість російського командування проводити постійні механізовані штурми в інших частинах України під час наближеного зимово-весняного наступу 2023 року. Недавні втрати російської техніки біля Авдіївки схожі на значно більші, ніж попередні втрати техніки, які відбулися навколо Вугледара.

Залишається незрозумілим, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від початку чергової серії великих механізованих штурмів поблизу Авдіївки.

Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру.

Раніше голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в районі Авдіївки стало менше стрілецьких боїв. Цьому сприяли погодні умови. 

Раніше повідомлялося, що втрати російських загарбників від початку наступу на Авдіївку перевищили 5 тис. військових убитими та пораненими. Також загарбники втратили близько 400 одиниць бронетехніки.

Російські війська активно застосовують авіацію і не полишають спроб оточити Авдіївку.  Однак успіхів не мають. Українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Теги: ЗСУ військові втрати полковник

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