Поблизу Авдіївки зменшилась кількість стрілецьких боїв: названо причину

Попри сповільнення стрілецьких боїв, ситуація в Авдіївці залишається складною

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в районі Авдіївки стало менше стрілецьких боїв. Цьому сприяли погодні умови. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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«Складно. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі. Застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари. Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони (росіяни – «Главком») активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі», – сказав він.

Водночас посадовець зауважив, що попри сповільнення стрілецьких боїв, ситуація в Авдіївці залишається складною, а дорога обстрілюється. Він також наголосив, що вчора-позавчора намагалися завозити хліб в місто.

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«Хоч ситуація дуже непроста, але контрольована», – додав він.

Раніше повідомлялося, що втрати російських загарбників від початку наступу на Авдіївку перевищили 5 тис. військових убитими та пораненими. Також загарбники втратили близько 400 одиниць бронетехніки.

Російські війська активно застосовують авіацію і не полишають спроб оточити Авдіївку. Однак успіхів не мають. Українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.