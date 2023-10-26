Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поблизу Авдіївки зменшилась кількість стрілецьких боїв: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поблизу Авдіївки зменшилась кількість стрілецьких боїв: названо причину
фото ілюстративне

Попри сповільнення стрілецьких боїв, ситуація в Авдіївці залишається складною

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в районі Авдіївки стало менше стрілецьких боїв. Цьому сприяли погодні умови. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Складно. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі. Застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари. Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони (росіяни – «Главком») активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі», –  сказав він.

Водночас посадовець зауважив, що попри сповільнення стрілецьких боїв, ситуація в Авдіївці залишається складною, а дорога обстрілюється. Він також наголосив, що вчора-позавчора намагалися завозити хліб в місто.

«Хоч ситуація дуже непроста, але контрольована», – додав він.

Раніше повідомлялося, що втрати російських загарбників від початку наступу на Авдіївку перевищили 5 тис. військових убитими та пораненими. Також загарбники втратили близько 400 одиниць бронетехніки.

Російські війська активно застосовують авіацію і не полишають спроб оточити Авдіївку.  Однак успіхів не мають. Українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Теги: Авдіївка війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків
Втрати окупантів перевищили п’ять тисяч: ЗСУ повідомили, яка ситуація біля Авдіївки
Вчора, 13:56
«Авдіївка має набагато більше стратегічне значення для України ніж навіть Бахмут»
Битва за Авдіївку: ситуація загострилась
Вчора, 11:48
На сході та півдні тривають запеклі бої
Окупанти штурмують Авдіївку з кількох напрямків – Генштаб
Вчора, 07:11

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
17K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
14K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9829
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6400
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5582
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту