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У районі Авдіївки знизилась кількість стрілецьких боїв: стала відома причина

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У районі Авдіївки знизилась кількість стрілецьких боїв: стала відома причина
Цей наступ окупантів є наймасштабнішим з 2014 року
фото: armyinform

Незважаючи на зменшення обстрілів, ситуація в місті залишається складною 

У районі Авдіївки фіксується зниження кількості стрілецьких боїв через погодні умови – сильні дощі та вологий грант. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Складно. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі. Застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари. Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі» – зазначив він.

Водночас Барабаш повідомив, що загалом ситуація в Авдіївці залишається складною, а дорога обстрілюється. За його словами, вчора-позавчора намагалися завозити хліб до міста.

«Хоч ситуація дуже непроста, але контрольована», – додав Барабаш.

Росіяни суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області понад тиждень тому – місто та сусідні населені пункти активно обстрілюються. За словами Віталія Барабаша, цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: місто війна Авдіївка обстріл

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