Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)

Загарбники насмішили українських військових вантажними автомобілями, на яких прадіди росіян воювали ще за часів Другої світової

Російські окупанти кидають у бій під Авдіївкою техніку 90-річної давнини. Ворожа піхота використовує у війні в Україні «полуторку». Йдеться про машини ГАЗ-АА, що випускалися в СРСР ще у 1930-х роках. Відео зі старою технікою окупантів з'явилося у соцмережах.

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«Погляньте, на чому штурмують, пацани! Подивіться уважно. Це на Перомайку штурм іде... Полуторки, бл*! О, пішла наша арта працювати. Зараз ці «запальнички» горітимуть тут!» – сказав український військовий, який коментував рух російської техніки.

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Вантажний автомобіль ГАЗ-АА випускали в СРСР із 1932 по 1942 роки. Він є точною ліцензованою копією Ford Model AA зразка 1930 року фото з відкритих джерел

Вантажні автомобілі ГАЗ-АА або ж «полуторки» випускалися з 1932 року Нижньогородським, а згодом Горьківським автозаводом. Вони мали вантажність 1,5 т і максимальну швидкість 70 км/год.

Як відомо, Росія відправляє на війну музейні експонати. Окупанти використовують танки моделі Т-55, які вперше були прийняті на озброєння Червоною армією.