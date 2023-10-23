Нічний терор: чим і звідки Росія атакувала Україну
Усі повітряні цілі було знищено
У ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «Шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках: південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.
Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України усі повітряні цілі було знищено:
- 13 БпЛА Shahed-136/131,
- керовану авіаційну ракету Х-59,
- ударний БпЛА (тип не встановлено).
Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.
Через годину тривога пролунала і в Києві.
Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники.
Також уночі російські терористи атакували Хмельниччину.
За попередніми даними Сил оборони півдня, вночі над Одещиною було знищено дев’ять «Шахедів».
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