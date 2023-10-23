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Нічний терор: чим і звідки Росія атакувала Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор: чим і звідки Росія атакувала Україну
Знищено 13 БпЛА Shahed-136/131
фото ілюстративне

Усі повітряні цілі було знищено

У ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «Шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках: південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України усі повітряні цілі було знищено:

  • 13 БпЛА Shahed-136/131,
  • керовану авіаційну ракету Х-59,
  • ударний БпЛА (тип не встановлено).

Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

Через годину тривога пролунала і в Києві.

Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники.

Також уночі російські терористи атакували Хмельниччину.

За попередніми даними Сил оборони півдня, вночі над Одещиною було знищено дев’ять «Шахедів».

 

Теги: тривога безпілотник ракета ЗСУ окупанти росія війна

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