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Окупанти атакували «Шахедами» Одещину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували «Шахедами» Одещину
фото ілюстративне

Пошкоджено припортову інфраструктуру

Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наші сили ППО знищили дев’ять «Шахедів».

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «Шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. «Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках: південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

До слова, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Теги: війна Одещина безпілотник

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