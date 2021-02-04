Комітет Ради підтримав повернення селищу на Донеччині історичної назви Нью-Йорк

Тепер питання про перейменування винесуть на розгляд парламенту

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав повернення селищу Новгородське, що в Донецькій області, його історичної назви – Нью-Йорк.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 3 лютого, його підтримали 18 депутатів, ніхто не виступив проти.

Тепер це питання винесуть на розгляд парламенту, але коли – поки не відомо.

Селище розташоване на правому березі річки Кривий Торець за 10 кілометрів від Торецька. Його заснували німці у 1892 році і до 1951 року воно носило назву Нью-Йорк. Але потім указом президії Верховної ради УРСР назву змінили на Новгородське.

На засіданні Комітету виступила представниця селища Христина Шевченко.

«Радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, бо воно не дуже вже й по-російськи звучало та було співзвучне з американським Нью-Йорком», – розповіла Шевченко.

Вона додала, що жителі громади ще протягом «двох-трьох років» після перейменування навіть не знали про це рішення влади.

Джерело: The Бабель