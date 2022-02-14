Компанія airBaltic відправить додаткові рейси з України

Латвійська авіакомпанія виконає прямі перельоти з Києва до Вільнюса, з Одеси до Риги

Національна авіакомпанія Латвії airBaltic оголосила про додаткові рейси з Києва до Риги, які вона планує здійснити 15 та 16 лютого. Йдеться також й про інші рейси з українських міст, які буде зроблено «щоб задовольнити значний попит».

«Цього тижня airBaltic планує запропонувати щоденні рейси з Києва до Риги. Крім того, авіакомпанія планує прямі рейси з Києва до Вільнюса у вівторок, четвер та суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу», – повідомили у компанії.

До слова, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ.

ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Коментуючи це, Зеленський сказав, що «громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні».

До слова, МАУ відправляє літаки до Європи на вимогу власників.

Водночас авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Україну та продаж квитків.

Станом на 14 лютого більшість авіакомпаній продовжують здійснювати міжнародне повітряне сполучення у звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі міжнародного аеропорту Бориспіль.



