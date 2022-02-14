Загроза вторгнення: Зеленський розповів, де його родина

Президент закликав політиків, які раптом вилетіли чартерами, повернутись в Україну

Родина президента Володимира Зеленського залишається з ним в Україні. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Також Зеленський прокоментував виїзд частини політиків, бізнесменів та дипломатів із країни.

«Моя родина завжди зі мною. Завжди з Україною, це без пафосу. Я – президент, моя дружина – перша леді, повинна показувати своїм прикладом, як мають поводитися сім'ї», – зазначив президент.

ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Коментуючи це, Зеленський сказав, що «громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні».

«Я вважаю, що у великий час живемо. Щодо політиків, дипломатів, бізнесменів: ви сказали, що 30 чартерів лише за вчора – це говорить, що у нас багата країна... Головне, щоб вони порожніми улітали, а не вивозили щось з України», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що залишаються «надійні та громадяни України». А політиків, зокрема народних депутатів, Зеленський закликав повернутися до України упродовж доби.

«Мені здається, що це серйозний виклик. Я думаю, що ми повинні надати їм сигнал – справедливий, насамперед від Верховної Ради, від спікера, від держави, і я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони вже когось зі своїх рідних привезли, щоб вони таки вже повернулися в країну», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Після цього, зокрема, Борис Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну

До слова, МАУ відправляє літаки до Європи на вимогу власників.

Водночас авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Україну та продаж квитків.

Станом на 14 лютого більшість авіакомпаній продовжують здійснювати міжнародне повітряне сполучення у звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі міжнародного аеропорту Бориспіль.



