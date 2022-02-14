Олігархи тікають із країни чартерами. Як мережі реагують на скандал

Українські олігархи та бізнесмени масово залишають Україну чартерними рейсами. Лише в неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків, повідомляє «Українська правда».

Зокрема, серед чартерів та приватних літаків, які залишили в неділю країну – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. Але, як уточнюють у виданні, сам Ахметов вилетів з України до Цюриха ще 30 січня. Того дня виїхав і бізнесмен Віктор Пінчук.

Також повідомляється, що приватний борт на 50 осіб замовив депутат від ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович. Цей борт нібито має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

«Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен. Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину», – додають в УП.

Також, за даними видання, 13 лютого з України вилетів бізнесмен Вадим Нестеренко, а за день до того країну покинули Вадим Столар і Василь Хмельницький.

Петро Охотін у дописі на Facebook назвав ситуацію гидкою та підкреслив, що олігархи ніколи не стоятимуть на захисті інтересів країни. «Інтерес олігарха – лише гроші», – констатує він.

В свою чергу Кирило Сазонов підкреслив, що українська армія повністю готова зустріти ворога, тому причин для паніки наразі немає.

«Росія отримає весь набір санкцій і найжорстокіший опір, що несе цілком реальну загрозу існуванню самого путінського режиму. Просто тому, що росіяни не підтримують агресію, а коли підуть жертви – можуть і збунтуватися. І в Кремлі це чудово розуміють», – пояснює Сазонов.