Олігархи тікають із країни чартерами. Як мережі реагують на скандал
ЗМІ стверджують, що депутат від ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович замовив приватний борт на 50 осіб
Українські олігархи та бізнесмени масово залишають Україну чартерними рейсами. Лише в неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків, повідомляє «Українська правда».
Зокрема, серед чартерів та приватних літаків, які залишили в неділю країну – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. Але, як уточнюють у виданні, сам Ахметов вилетів з України до Цюриха ще 30 січня. Того дня виїхав і бізнесмен Віктор Пінчук.
Також повідомляється, що приватний борт на 50 осіб замовив депутат від ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович. Цей борт нібито має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.
«Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен. Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину», – додають в УП.
Також, за даними видання, 13 лютого з України вилетів бізнесмен Вадим Нестеренко, а за день до того країну покинули Вадим Столар і Василь Хмельницький.
Петро Охотін у дописі на Facebook назвав ситуацію гидкою та підкреслив, що олігархи ніколи не стоятимуть на захисті інтересів країни. «Інтерес олігарха – лише гроші», – констатує він.
В свою чергу Кирило Сазонов підкреслив, що українська армія повністю готова зустріти ворога, тому причин для паніки наразі немає.
«Росія отримає весь набір санкцій і найжорстокіший опір, що несе цілком реальну загрозу існуванню самого путінського режиму. Просто тому, що росіяни не підтримують агресію, а коли підуть жертви – можуть і збунтуватися. І в Кремлі це чудово розуміють», – пояснює Сазонов.