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    Економіка та фінанси

    МАУ відправляє літаки до Європи на вимогу власників

    МАУ змушена відмовитися від п'ятьох літаків Boeing 737-800 - МАУ відправляє літаки до Європи на вимогу власників
    МАУ змушена відмовитися від п'ятьох літаків Boeing 737-800
    фото: Avianews

    П'ять літаків будуть направлені до Іспанії і ще два – у Сербію

    Компанія «Міжнародні авіалінії України» виводить частину своїх літаків з України в інші країни Європи. Зокрема, до Іспанії та Сербії.

    Як повідомляє пресслужба МАУ, цього вимагають власники літаків на тлі можливого наступу Росії.

    Компанія отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. На вимогу лізингодавців МАУ відправляє до Іспанії п'ять літаків Boeing 737-800, за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії.

    Крім того, два літаки МАУ відправляють на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда.

    «МАУ докладає зусиль і постійно веде переговори зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України, Державною авіаційною службою і сподівається на взаєморозуміння», – йдеться у повідомленні.

    У компанії нагадують, що пасажири можуть безкоштовно змінити дату вильоту в разі наявності оригінального тарифу. Для цього є онлайн-сервіс «Керування бронюванням».

    Тим часом авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Україну та продаж квитків.

    Станом на 14 лютого більшість авіакомпаній продовжують здійснювати міжнародне повітряне сполучення у звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі міжнародного аеропорту Бориспіль.

    Водночас через загрозу можливого вторгнення Росії, норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною.

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    Теги: Іспанія літак Boeing Сербія МАУ авіаперевезення небезпека авіарейс страхування
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    МАУ відправляє літаки до Європи на вимогу власників