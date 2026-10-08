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Львівські лікарі одночасно пересадили нирки двом дітям від одного донора (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Матері Божени Ящук та Софії Рибалко розповіли про історії хвороби доньок
фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

49-річний киянин став посмертним донором для двох дівчат

У Львові двом дівчатам віком двох та чотирьох років трансплантували нирки від одного донора. Діти роками жили на діалізі та зрештою отримали новий шанс на повноцінне життя. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Центру Дитячої Медицини.

Операцію Божені Ящук із Житомирщини та Софії Рибалко зі Львівщини провели одночасно в одній операційній. Операція тривала близько пʼяти годин. Донором став 49-річний чоловік із Києва. Трансплантацію провели у Львові, куди приїхали пацієнтки та привезли донорські органи.

«Ми зібралися і поїхали до Києва за донорськими органами – туди й назад. Поки поверталися – були на телефонному зв’язку з колегами. Вони розпочали оперативні втручання паралельно, на двох столах. І коли ми прибули з нирками, уже були виконані перші етапи операцій, тож залишалося тільки імплантувати нирки», – розповів хірург Андрій Кузик.

Дітям Божені Ящук та Софії Рибалко трансплатували нирки
Дітям Божені Ящук та Софії Рибалко трансплатували нирки
фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

На цю операцію чотирирічна Божена Ящук чекала з народження. Дівчинка народилася з вродженою вадою сечовидільної системи. Тож з перших днів життя дівчинка перебувала на діалізній терапії.

«Це дуже важко, якщо чесно. Особливо коли дитина ще зовсім маленька. Важко звикнути, змиритися з усім: щоб вона лежала спокійно, не смикала трубочки, щоб усе це витримувати. Це дуже важкий шлях. Чотири роки… Чотири роки чекали. І нарешті дочекалися», – поділилася мати пацієнтки Тетяна Ящук.

Львівські лікарі одночасно пересадили нирки двом дівчатам
Львівські лікарі одночасно пересадили нирки двом дівчатам
фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

За словами матері, новина про появу донора була неочікуваною для їхньої родини. «Якою була реакція? Не знали, що робити, куди бігти. Нам ще далеко їхати. А тут усе сталося так швидко, що аж не віриться. Ми дуже вдячні родичам померлого донора за те, що дали нам таку можливість. Тепер у дитини буде повноцінне життя», – сказала жінка.

Юні пацієнки з лікарем
Юні пацієнки з лікарем
фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр/Facebook

Друга пацієнка, дворічна Софія, перенесла важку інфекцію з пневмонією, яка викликала ниркову недостатність. Лікування не допомогло відновити роботу нирок, тож дитина потребувала діалізу.

«Усе було для нас неочікувано, бо ми не думали, що все станеться так швидко. Вночі нам зателефонували й повідомили, що є потенційний донор. Ми зібралися та приїхали сюди. Усе пройшло добре, операція також. Зараз дитина добре почувається. Ми дуже вдячні всім лікарям та працівникам центру», – розповіла мама Софії, Вікторія Рибалко.

Нагадаємо, у Львові лікарі пересадили нирку 15-річному сину військового Андрію з Кривого Рогу. Донором хлопчика мав стати його батько, однак у захисника виявили рак. Андрій народився із вадою серця, а у п'ять років йому діагностували синдром Кіарі (вроджене захворювання головного мозку). У 14 років у підлітка виявили ниркову недостатність, яка стала причиною перелому шийки стегна.

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Теги: Київ Львів лікарня діти донор здоров'я

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