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У Конотопі четверту добу відсутнє світло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Конотопі четверту добу відсутнє світло
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Російські війська масовано атакували безпілотниками Конотопську громаду

Конотоп Сумської області четверту добу поспіль залишається без електропостачання після російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна.

«На жаль прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів», – йдеться у повідомленні.

Семеніхін в ефірі «Суспільного» уточнив, що внаслідок російських атак пошкоджені навчальні заклади, а місцева лікарня змушена працювати за допомогою генераторів.

До того ж у більшості частині Конотопа немає газу. Водночас водопостачання забезпечують за графіком: з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 24 жовтня, російські війська масовано атакували безпілотниками Конотопську громаду. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, школа та приватні оселі.

Як повідомлялося, російські війська у суботу, 24 жовтня, атакували безпілотником ферму в Конотопському районі Сумської області. Внаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали.

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Теги: війна Сумщина Конотоп відключення світла

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