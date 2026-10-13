Мер Харкова закликав підтримати зміни до проєкту бюджету-2027

«Захищаючи українську землю, ми маємо захистити й людей, які на ній живуть»

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та Прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо змін до проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Відповідне звернення, підтримане АПМГ, спрямоване до ВРУ та Кабінету міністрів України.

У зверненні АПМГ пропонує збільшити фінансові ресурси місцевих бюджетів, посилити фінансування освіти, соціального захисту й медицини, а також передбачити кошти на відновлення прифронтових громад. Окремий блок пропозицій – залучення до державного бюджету 95 млрд грн можливих додаткових надходжень.

«Державний бюджет України на 2027 рік має враховувати реальну вартість забезпечення життя прифронтових територій. Йдеться не про створення особливих привілеїв для окремих громад, а про справедливий розподіл державних ресурсів відповідно до масштабів ризиків, руйнувань і фактичного навантаження на місцеві бюджети», – наголосив Ігор Терехов.

Більше ресурсів у місцевих бюджетах

Одна з ключових пропозицій АПМГ – залишити громадам 64% податку на доходи фізичних осіб замість передбачених проєктом бюджету 60%. За розрахунками Асоціації, це дозволить додатково спрямувати до місцевих бюджетів близько 18,2 млрд грн.

Також пропонується зберегти компенсацію різниці в тарифах на тепло та водопостачання, а для громад у зонах активних бойових дій – тимчасово не вилучати кошти через механізм реверсної дотації. Для територій можливих бойових дій Асоціація пропонує зменшити обсяги такого вилучення.

Освіта: фінансування шкіл і вища оплата праці

АПМГ пропонує передбачити додаткові 32,3 млрд грн на освітню сферу. Із них 25 млрд грн – на освітню субвенцію та оплату праці вчителів, 5 млрд грн – на підвищення зарплат працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької, професійної та фахової передвищої освіти, ще 2,3 млрд грн – на облаштування укриттів у школах і дитячих садках.

Серед інших пропозицій – встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 10 тисяч гривень із 1 січня 2027 року та поетапне підвищення оплати праці педагогів у наступні роки.

«Збереження педагогічних кадрів, освітньої інфраструктури й можливості для дітей здобувати якісну освіту є питанням стратегічного майбутнього України. Для прифронтових територій це безпосередньо пов’язано зі збереженням родин та самого життя в громадах, а для всієї держави – із майбутнім поколінням, яке відбудовуватиме та розвиватиме нашу країну після війни», – зазначив Терехов.

Додаткове фінансування соціальних послуг і медицини

У соціальній сфері Асоціація пропонує передбачити додаткові 27,9 млрд грн. Зокрема, близько 9,7 млрд грн – на субвенцію місцевим бюджетам для підвищення зарплат працівникам комунальних соціальних і реабілітаційних служб.

Також йдеться про підтримку сімейних форм виховання, індексацію соціальної допомоги, допомогу на проживання вимушеним переселенцям і розвиток соціальних та реабілітаційних послуг.

На охорону здоров’я пропонується додатково спрямувати 1,6 млрд грн. Ці кошти мають допомогти відновлювати пошкоджені медичні заклади, облаштовувати захищені приміщення для лікування та забезпечувати лікарні резервними джерелами електро- й водопостачання.

Понад 12 млрд грн на потреби громад і відновлення

Окремий блок пропозицій стосується фінансування потреб громад. Зокрема, 8,45 млрд грн пропонується спрямувати на 51 пріоритетний публічний інвестиційний проєкт, ще 3 млрд грн – на компенсацію втрат місцевих бюджетів через податкові пільги. Передбачені також кошти на розчищення територій, вивезення будівельних відходів і відновлення довкілля.

АПМГ пропонує спростити фінансування термінових безпекових проєктів у прифронтових громадах і дозволити залишати невикористані залишки державних субвенцій у місцевих бюджетах до завершення відповідних інвестиційних проєктів.

Звідки можуть надійти додаткові 95 млрд грн

Пакет пропозицій передбачає можливість залучити до державного бюджету 95 млрд грн додаткових надходжень.

Із них 65 млрд грн пропонується отримати завдяки детінізації економіки, протидії ухиленню від сплати податків, контрабанді та обігу контрафактної продукції, а також ефективнішому податковому й митному адмініструванню.

Ще 30 млрд грн можуть надійти завдяки збільшенню прогнозованого перерахування прибутку Національного банку України до державного бюджету -з 48,7 млрд до 78,7 млрд грн.

«Йдеться не про збільшення податкового навантаження на сумлінний бізнес або населення, а про підвищення ефективності адміністрування чинних податків і зборів, скорочення масштабів тіньової економіки та забезпечення рівних умов конкуренції», – підкреслив голова АПМГ.

Запропонований пакет, за задумом Асоціації, має бути збалансованим – без збільшення граничного дефіциту державного бюджету та скорочення фінансування сектору безпеки й оборони.

«Ми не можемо одночасно вимагати від прифронтових громад стійкості й позбавляти їх ресурсів, без яких ця стійкість неможлива. За кожною цифрою в бюджеті – цілком конкретні речі: чи залишиться в місті вчитель, чи буде працювати лікарня, чи зможуть люди залишатися у своєму місті та жити нормальним життям. Захищаючи українську землю, ми маємо захистити й людей, які на ній живуть. Бо якщо сьогодні ми не збережемо людей на прифронтових територіях, завтра нам просто не буде для кого відбудовувати ці міста. А це вже питання майбутнього всієї України», – наголосив Ігор Терехов.