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Окупанти атакували кінотеатр в центрі Конотопа: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували кінотеатр в центрі Конотопа: є поранені
Наразі з’ясовуються наслідки удару
фото: скриншот з відео

Медики надають пораненим необхідну допомогу

Російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Відомо щонайменше про двох поранених – жінку та чоловіка. У чоловіка важка травма, медики надають необхідну допомогу. Усі наслідки удару з’ясовуємо», – йдеться у повідомленні.

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Мер міста Артем Семеніхін уточнив, що приліт стався по кінотеатру. «Ще двоє постраждалих… Жінка і дитина 11 років…», – додав він.

Нагадаємо, російські війська протягом доби, з ранку 22 червня до ранку 23 червня, завдали майже 50 ударів по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти у 13 територіальних громадах, постраждали дев’ятеро людей. 

До слова, у Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника на територію автозаправної станції загорілися два автомобілі. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих.

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Теги: Конотоп війна Сумщина

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