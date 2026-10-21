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Аварійні відключення світла 21 жовтня 2026 року введено у Святошинському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аварійні відключення світла 21 жовтня 2026 року введено у Святошинському районі
Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо
колаж: glavcom.ua

Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло

Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла. Про це повідомили в «ДТЕК Київські електромережі» інформує «Главком».

«Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло. В інших районах діють стабілізаційні графіки. Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми», – наголосили в компанії.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.

У Святошинському районі Києва, де вранці влучив російський дрон, розгорнули спеціальний штаб для підтримки мешканців пошкодженого будинку. 

Теги: електроенергія відключення відключення світла

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