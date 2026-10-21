Аварійні відключення світла 21 жовтня 2026 року введено у Святошинському районі

Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо

Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло

Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла. Про це повідомили в «ДТЕК Київські електромережі» інформує «Главком».

«Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло. В інших районах діють стабілізаційні графіки. Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми», – наголосили в компанії.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.

У Святошинському районі Києва, де вранці влучив російський дрон, розгорнули спеціальний штаб для підтримки мешканців пошкодженого будинку.